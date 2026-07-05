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Botão de recirculação do AC: afinal o que acontece dentro do seu carro?

· Motores/Energia 1 Comentário

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Fonseca Zé Rei says:
    5 de Julho de 2026 às 10:51

    A mim o calor não me incomoda porque tenho ar-condicionado em casa a bombar o dia todo. Poi zé preciso de um ambiente propício para comentar no pplware o dia todo, já que não tenho mais nada que fazer. Mas voltando ao calor, não sei como esses plebeus pobres aguentam sem ac. Olha, estudassem ahahhaha

    Fonseca rei,
    Sou melhor que todos os comentador do pplware

    Responder

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