Botão de recirculação do AC: afinal o que acontece dentro do seu carro?

Há um pequeno botão no sistema de climatização do automóvel que muitos condutores ignoram ou utilizam sem saber exatamente para que serve. É o botão da recirculação do ar condicionado.

Quando a recirculação está ativada, o sistema deixa de captar ar do exterior e passa a reutilizar o ar que já se encontra no habitáculo.

Na prática, o ar interior é continuamente filtrado e refrigerado (ou aquecido), sem necessidade de renovar constantemente o ar vindo da rua.

"A recirculação do AC deve estar sempre ligada"?

Falso! Embora possa parecer mais eficiente, manter a recirculação ligada durante muito tempo não é a melhor opção. À medida que os ocupantes respiram, aumenta a concentração de dióxido de carbono (CO₂) e de humidade no interior do veículo.

Como consequência:

O ar torna-se menos fresco.

Os vidros podem embaciar com maior facilidade.

Os ocupantes podem sentir maior fadiga em viagens longas.

Por isso, muitos automóveis modernos desligam automaticamente a recirculação após alguns minutos.

Quando deve utilizar?

A recirculação é especialmente útil quando:

Está muito calor no exterior e pretende arrefecer rapidamente o habitáculo.

Circula em túneis.

Passa junto a incêndios ou zonas com muito fumo.

Está preso no trânsito atrás de veículos a gasóleo.

Atravessa zonas com maus odores ou elevada poluição.

Nestas situações evita que o ar contaminado entre no veículo.

Outra coisa tem a ver com a poupança de combustível. Como o sistema reutiliza ar já climatizado, o compressor do ar condicionado (AC) necessita de menos energia para manter a temperatura desejada. O ganho no consumo existe, mas é reduzido e dificilmente será percetível na utilização diária.