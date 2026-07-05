Botão de recirculação do AC: afinal o que acontece dentro do seu carro?
Há um pequeno botão no sistema de climatização do automóvel que muitos condutores ignoram ou utilizam sem saber exatamente para que serve. É o botão da recirculação do ar condicionado.
Quando a recirculação está ativada, o sistema deixa de captar ar do exterior e passa a reutilizar o ar que já se encontra no habitáculo.
Na prática, o ar interior é continuamente filtrado e refrigerado (ou aquecido), sem necessidade de renovar constantemente o ar vindo da rua.
"A recirculação do AC deve estar sempre ligada"?
Falso! Embora possa parecer mais eficiente, manter a recirculação ligada durante muito tempo não é a melhor opção. À medida que os ocupantes respiram, aumenta a concentração de dióxido de carbono (CO₂) e de humidade no interior do veículo.
Como consequência:
- O ar torna-se menos fresco.
- Os vidros podem embaciar com maior facilidade.
- Os ocupantes podem sentir maior fadiga em viagens longas.
Por isso, muitos automóveis modernos desligam automaticamente a recirculação após alguns minutos.
Quando deve utilizar?
A recirculação é especialmente útil quando:
- Está muito calor no exterior e pretende arrefecer rapidamente o habitáculo.
- Circula em túneis.
- Passa junto a incêndios ou zonas com muito fumo.
- Está preso no trânsito atrás de veículos a gasóleo.
- Atravessa zonas com maus odores ou elevada poluição.
Nestas situações evita que o ar contaminado entre no veículo.
Outra coisa tem a ver com a poupança de combustível. Como o sistema reutiliza ar já climatizado, o compressor do ar condicionado (AC) necessita de menos energia para manter a temperatura desejada. O ganho no consumo existe, mas é reduzido e dificilmente será percetível na utilização diária.
A mim o calor não me incomoda porque tenho ar-condicionado em casa a bombar o dia todo. Poi zé preciso de um ambiente propício para comentar no pplware o dia todo, já que não tenho mais nada que fazer. Mas voltando ao calor, não sei como esses plebeus pobres aguentam sem ac. Olha, estudassem ahahhaha
Fonseca rei,
Sou melhor que todos os comentador do pplware