Quem é a personalidade mais famosa da sua cidade? Este mapa responde

Já imaginou descobrir quem é a personalidade mais famosa nascida na sua cidade? Ou saber que figura histórica domina uma pequena localidade perdida no outro lado do mundo? É precisamente essa curiosidade que alimenta o Notable People, um mapa interativo que está a conquistar utilizadores pela forma simples e surpreendente como transforma dados históricos em geografia.

Desenvolvido pelo geógrafo e especialista em visualização de dados Topi Tjukanov, o projeto permite viajar pelo mundo através das pessoas que marcaram a História.

Um mapa onde os nomes substituem as cidades

À primeira vista, o mapa parece diferente de qualquer outro. Em vez dos tradicionais nomes de países, cidades ou rios, o que surge no ecrã são nomes de pessoas.

Ao aproximar o mapa, aparecem figuras conhecidas associadas ao local onde nasceram. Pode navegar livremente pelo planeta, explorar regiões específicas ou procurar a sua cidade para descobrir quem é o seu “embaixador” histórico mais notável.

O resultado é uma experiência que mistura cartografia, História, cultura e curiosidade, sendo fácil perder largos minutos, ou mesmo horas, a explorar diferentes locais.

Como é escolhida a personalidade mais importante?

O projeto não se baseia em opiniões pessoais nem em votações. O mapa utiliza um estudo científico publicado na revista Nature Scientific Data, que reuniu informação sobre cerca de 2,3 milhões de pessoas consideradas notáveis, vivas ou já falecidas.

A classificação de notoriedade foi calculada através de vários indicadores, incluindo:

Número de visualizações das biografias na Wikipédia em várias línguas;

Quantidade e dimensão das biografias;

Número de referências e ligações existentes no Wikidata;

Presença em diferentes edições da Wikipédia.

Depois desse tratamento estatístico, Tjukanov selecionou apenas a personalidade com maior classificação para cada localização geográfica, evitando múltiplos nomes na mesma cidade.

É possível filtrar por áreas

Uma das funcionalidades mais interessantes consiste nos filtros temáticos. Em vez de visualizar todas as personalidades em simultâneo, é possível mostrar apenas figuras ligadas a:

Cultura

Ciência e descobertas

Liderança

Desporto

Desta forma, a mesma cidade pode apresentar pessoas diferentes consoante a categoria escolhida.

Um clique mostra mais informação

Ao selecionar qualquer nome no mapa surge uma pequena ficha informativa com:

Nome da personalidade.

Posição no ranking de notoriedade.

Género.

Indicação sobre estar provavelmente viva ou não.

Ligação direta para a respetiva página no Wikidata.

Isto permite aprofundar rapidamente a informação sobre qualquer figura histórica encontrada durante a exploração.

Um projeto que se tornou viral

O Notable People foi publicado em 2022 e rapidamente se tornou um fenómeno na Internet. O mapa foi partilhado milhares de vezes nas redes sociais e motivou artigos em vários meios de comunicação internacionais. Parte do sucesso deve-se precisamente ao fator surpresa: praticamente todos querem descobrir quem é a personalidade mais conhecida da sua cidade natal ou comparar resultados entre países.

Como acontece em qualquer projeto baseado em dados históricos e estatísticos, algumas escolhas geram debate. Em várias comunidades online, utilizadores apontaram casos em que a personalidade apresentada não corresponde necessariamente àquela que o público considera mais emblemática, sobretudo devido ao critério ser exclusivamente o local de nascimento e não a nacionalidade ou o local onde a pessoa desenvolveu a sua carreira.

Um excelente exemplo de visualização de dados

Mais do que um simples mapa de curiosidades, o Notable People demonstra como grandes bases de dados podem ser transformadas numa ferramenta intuitiva e apelativa.

Combinando informação da Wikipédia, Wikidata, PostGIS e Mapbox, o projeto consegue representar milhares de anos de História num único mapa interativo, tornando a descoberta de personalidades históricas uma experiência visual extremamente envolvente.

Notable People