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Autoridade Tributária: há mudança nas cartas que vai receber

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Rafael says:
    30 de Abril de 2026 às 09:06

    Impressão minha ou tem mais plástico na atual?

    Responder
  2. eu says:
    30 de Abril de 2026 às 09:19

    mais plastico e mais papel. antes a propria carta era tambem o envelope.

    Responder
  3. Muito mais que isso. says:
    30 de Abril de 2026 às 09:19

    Ok, estamos a falar de um envelope normalizado, menos custos para o estado e para os contribuintes, é absurdo o que o estado e os contribuintes perdem em euros anualmente com este tipo de notificação, as pessoas tem que se mentalizar que tem que ir ao portal das finanças e fidelizar um mail e um numero de telefone, a password das finanças é como um cartão de Cidadão é imprescindível hoje em dia. E venham de lá as conversas “e os velhotes que não percebem nada disso”, eu vou responder: os velhotes tem as juntas de freguesia, que são obrigados a dar apoio a esses “velhotes”, as juntas não foram criadas só para lá ter ar dentro.

    Responder

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