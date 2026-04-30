Autoridade Tributária: há mudança nas cartas que vai receber
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai introduzir um novo modelo de impressão e expedição de comunicações no âmbito do seu processo de modernização dos serviços.
Mudança acontece já cartas nas notas de cobrança do IMI
Na prática, as comunicações enviadas aos contribuintes passam a ser produzidas num novo formato de impressão e envelope, deixando de ser utilizadas as tradicionais cartas em envelope convencional.
Esta alteração será já visível nas próximas Notas de Cobrança (NC) do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que começarão a ser enviadas aos contribuintes com este novo modelo.
A AT garante que este novo formato não altera a validade legal nem operacional das notificações, mantendo-se assegurada a normalidade dos procedimentos fiscais e a segurança da informação transmitida.
Para facilitar a identificação das mudanças, a Autoridade Tributária disponibiliza também exemplos do novo envelope e do modelo da nota de cobrança do IMI que passará a ser utilizado.
Em suma, este novo modelo de impressão e expedição de comunicações representa mais um passo na modernização e simplificação dos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira, promovendo maior eficiência, uniformização e sustentabilidade nos processos de envio.
Apesar da alteração no formato, mantém-se inalterada a validade legal das comunicações e a garantia de rigor na informação prestada aos contribuintes, assegurando-se assim a continuidade de um serviço fiável e seguro.
Impressão minha ou tem mais plástico na atual?
mais plastico e mais papel. antes a propria carta era tambem o envelope.
Ok, estamos a falar de um envelope normalizado, menos custos para o estado e para os contribuintes, é absurdo o que o estado e os contribuintes perdem em euros anualmente com este tipo de notificação, as pessoas tem que se mentalizar que tem que ir ao portal das finanças e fidelizar um mail e um numero de telefone, a password das finanças é como um cartão de Cidadão é imprescindível hoje em dia. E venham de lá as conversas “e os velhotes que não percebem nada disso”, eu vou responder: os velhotes tem as juntas de freguesia, que são obrigados a dar apoio a esses “velhotes”, as juntas não foram criadas só para lá ter ar dentro.
Quando fores velhote quero-te ver a falar assim.