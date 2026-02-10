Linha Internet Segura regista aumento de crimes cometidos através da internet

A Linha Internet Segura registou, ao longo de 2025, um total de 949 situações relacionadas com cibercrime e violência online, um número que representa uma subida significativa de 39% face ao ano anterior.

Há vários crimes a serem cometidos via internet

Os dados revelam uma crescente exposição de utilizadores, em particular crianças e jovens, a riscos no ambiente digital.

Segundo informação divulgada, a maioria das ocorrências está relacionada com conteúdos ilícitos, comportamentos abusivos e crimes cometidos através da internet, incluindo assédio online, burlas, roubo de identidade e partilha indevida de imagens. O aumento dos casos acompanha a maior utilização das plataformas digitais, redes sociais e serviços online no quotidiano.

A Linha Internet Segura, integrada no Consórcio Internet Segura, desempenha um papel essencial no apoio, esclarecimento e encaminhamento de vítimas, funcionando também como um ponto de contacto para denúncia de conteúdos ilegais na internet. Este serviço é gratuito e confidencial, estando disponível para cidadãos, famílias e profissionais.

Os responsáveis alertam que o crescimento destes números reforça a necessidade de maior literacia digital, investimento em educação para a segurança online e uma atuação mais eficaz na prevenção do cibercrime, tanto ao nível individual como institucional.

Num contexto em que a internet é cada vez mais central na vida pessoal e profissional, os dados agora conhecidos mostram que a segurança digital continua a ser um desafio real, exigindo atenção constante por parte dos utilizadores, das entidades públicas e das plataformas tecnológicas.