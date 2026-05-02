Cartão de Cidadão na app Gov.pt: Dá para viajar de avião?

A digitalização dos serviços públicos em Portugal trouxe uma grande comodidade para os cidadãos. Com a app gov.pt, é possível ter o Cartão de Cidadão, a carta de condução e outros documentos oficiais no smartphone, com validade legal em território nacional. Mas será que pode usar o CC na app Gov.pt?

Segundo o Estado português, os documentos digitais disponíveis na app gov.pt têm o mesmo valor jurídico dos documentos físicos em Portugal. Ou seja, perante entidades nacionais, o documento pode ser aceite legalmente.

No entanto se viajar para a Europa ou para outro lugar no mundo, o CC na app gov.pt já não serve. Embora a app tenha validade legal nacional, a própria informação oficial refere que a utilização da app é válida em Portugal.

Em resumo: