27,8 km/h: o limite de velocidade que parece errado mas é completamente intencional

Estamos habituados aos limites de velocidade com números redondos, como 50, 90 ou 120. Contudo, um número estranho num sinal de trânsito tem chamado à atenção dos condutores por ter casas decimais.

No Wisconsin, nos Estados Unidos, a instalação de Reciclagem e Resíduos Sólidos do Condado de Outagamie tem um sinal de limite de velocidade para o qual qualquer condutor olharia duas vezes: 17.3 mph, o equivalente a 27,8 km/h.

À primeira vista parece um erro, mas o número foi escolhido de forma completamente deliberada pelas autoridades locais com o objetivo muito concreto de forçar os condutores a olhar duas vezes para o sinal, prestando realmente atenção.

Autoridades querem que condutores olhem duas vezes

Esta medida procura combater a habituação, ou seja, a tendência que o cérebro humano tem para ignorar estímulos repetidos e considerados pouco relevantes.

Na estrada, isso significa que passamos por dezenas de sinais de trânsito por dia sem os processar conscientemente. Um limite de 40 km/h numa rua familiar é lido em modo automático, sem qualquer reflexão, e é aqui que um valor decimal como 27,8 km/h faz toda a diferença, porque quebra esse padrão e obriga o condutor a sair do piloto automático.

Assim, a escolha de um limite de velocidade tão específico não é arbitrária, já que a instalação recebe diariamente um fluxo considerável de tráfego diversificado entre prestadores de serviços, camiões de cargas pesadas e residentes locais que partilham o mesmo espaço.

Numa publicação nas redes sociais, os responsáveis explicaram o propósito: "Queremos que cada pessoa tenha uma visita segura e chegue a casa no final do dia".

Embora não haja confirmação pública de que incidentes anteriores tenham motivado a mudança, a intenção das autoridades é clara.

Abordagem do limite de velocidade decimal já foi adotada antes

Ainda que seja curioso, o Wisconsin não inventou esta abordagem. Conforme citado pelo Carscoops, em Colorado Springs, no Colorado, existe um limite de 13,2 km/h num centro comercial.

Ainda assim, há quem questione o impacto real da medida, com especialistas citados pela estação americana KRQE a apontarem que alterações físicas nas vias, como lombas, rotundas ou estreitamentos de passeio, tendem a ser mais eficazes do que mudanças na sinalização, e os dados concretos sobre estes limites decimais são ainda escassos.

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