Certificados de Aforro mais atrativos: juros sobem para 2,2% em maio e há novidades

Os Certificados de Aforro estão de volta ao radar dos potenciais interessados. Com a Euribor a três meses a registar novas subidas, o produto de poupança do Estado vai tornar-se mais atrativo em maio, com uma taxa de remuneração superior à de abril.

Os Certificados de Aforro são um produto de poupança emitido pelo Estado português, disponível para particulares e com capital garantido.

Ao contrário de outros instrumentos financeiros, não estão sujeitos a flutuações de mercado, o que os torna uma escolha segura em tempos de incerteza económica.

A remuneração é indexada à Euribor a três meses, o que significa que acompanha as variações das taxas de juro na zona euro.

Assim sendo, em maio, a nova taxa de de 2,195% aplicar-se-á tanto às novas subscrições na série F como às revisões trimestrais de juros que ocorram nesse mês.

A esta taxa base acrescem ainda prémios de permanência, atribuídos consoante o tempo que a aplicação é mantida, um incentivo claro para quem pensa a longo prazo.

Atualmente, a série F é a única ativa para novas subscrições.

Quem procura um instrumento de poupança garantido pelo Estado, sem risco de capital e com uma remuneração indexada à Euribor, encontra nos Certificados de Aforro uma opção a considerar.

Governo aprovou novos limites nos Certificados de Aforro

No dia 24 de abril e a produzir efeitos desde 21 do mesmo mês, o Governo aprovou, por despacho publicado em Diário da República, um alargamento significativo dos limites máximos de subscrição.

O teto por conta aforro na série F passa de 100.000 euros para 250.000 euros ;

; O limite acumulado entre as séries E e F sobe de 350.000 euros para 500.000 euros.

Na prática, quem tiver poupanças mais avultadas pode agora aplicar uma fatia consideravelmente maior nos Certificados de Aforro, algo que não era possível até aqui.

A medida é particularmente relevante para aforradores com carteiras mais robustas que procuravam exatamente este tipo de produto seguro, mas se viam limitados pelo teto anterior.

Recorde-se que os Certificados de Aforro são subscritos junto dos CTT ou através da plataforma AforroNet, sem custos de subscrição ou de gestão, e com capital garantido pelo Estado português.

É possível resgatar os certificados em qualquer momento, embora a permanência mais prolongada permita aceder a melhores prémios.