Alemanha poderá proibir bloqueadores de anúncios da Internet
A Alemanha está a preparar-se para proibir os bloqueadores de anúncios. Ainda não aconteceu, mas uma decisão do mais alto tribunal do país pode abrir um precedente para a liberdade dos utilizadores da Internet e o futuro das extensões para os browsers.
É a Mozilla, criadora do Firefox, que faz soar o alarme. A Alemanha poderia juntar-se à China na proibição dos bloqueadores de anúncios. Há anos que a editora Axel Springer trava uma guerra contra a Eyeo, a empresa que desenvolve o Adblock Plus. Remover os anúncios dos sites da Axel Springer eliminaria as receitas publicitárias.
Até agora, a gigante da publicação de jornais tinha tentado ganhar o caso com base em argumentos de concorrência, sem convencer os tribunais alemães. O grupo mudou de posição, desta vez alegando violação de direitos de autor, sem mais sucesso.
Em 2022, o Tribunal de Apelação de Hamburgo decidiu que o Adblock Plus não violava os direitos de autor dos sites, mas apenas dava aos utilizadores da internet a possibilidade de escolher a forma como o seu browser exibia uma página.
No entanto, o Tribunal Federal (BGH) decidiu que a decisão do tribunal de recurso não foi suficientemente fundamentada. Segundo o mais alto tribunal do país, não se pode descartar que o código gerado pelo browser ao renderizar uma página web esteja protegido por direitos de autor. Portanto, as ações de um bloqueador de anúncios podem infringir este direito.
A decisão volta ao tribunal de Hamburgo, que terá de reexaminar o caso, tendo em conta o funcionamento técnico de um browser e os argumentos da Axel Springer. Ainda não é uma vitória para a editora, mas pelo menos é uma abertura na sua cruzada jurídica. Isso pode levar à proibição total dos bloqueadores de anúncios na Alemanha, alerta a Mozilla.
A criadora do Firefox denuncia uma "lógica falhada" que põe em risco a liberdade dos utilizadores da Internet. A fundação sublinha que os utilizadores confiam nos browsers e nas suas extensões para proteger a sua privacidade, melhorar a acessibilidade, bloquear conteúdos intrusivos ou prejudiciais e adaptar a sua navegação na web.
O caso ainda não está encerrado, no entanto. Serão necessários vários anos para que o tribunal de recurso o analise, sem mencionar os eventuais recursos. No entanto, esta pode ser uma mudança radical para os internautas alemães e que se poderá alargar ao resto da Europa.
O Problema de se ter de recorrer a addons para bloquear publicidade é porque chegamos ao ponto da estupidez, enchem tudo com tantos anúncios que torna a navegação uma porcaria mas isso não interessa…
Apoiado. Os anúncios são único sustento das páginas, sem isso não tempos internet livre e grátis. É hora de acabar com todos os browser que permitem e extenções que alteram o código das páginas. Muitas pessoas usam VPNs, mas esquecem se os adblocks rastreiam TODAS as páginas que se acede. Se isso não é uma falha de segurança… Os anúcios permitem privacidade. O adblock não. Viva a alemanhã.
Se não queres usar, não uses. Agora não me forces as pessoas a ter o mesmo pensamento que o teu. Viva à liberdade
+1000
Os adblocks são como o doping. Devia haver controlo. Ponto.
E vê se aprendes a escrever.
Se tal acontecer, muita regulamentacao tera que ser feita aos criadoes de conteudos.
E que a publicidade de hoje em dia e estupidamente intrusiva e isso da cabo dos nervos a toda a gente, especialmente Alemaes!
Duvido que passe. E se passar, vai ser revogada num instante se houver muita queixa e abuso da publicidade.
Usar adblock retira o pão aos influenciadores. Isso não se faz. Os criadores não trabalham de borla e devem ser apoiados. Os anúncios é o mínimo, não custa nada e há que nem isso queira…
Cada vez mais governados por fascistas, até enjoa
Tu sabes lá o que é fascista!!!
Isso é o argumento dos que não tem capacidade intelectual de debater.
A realização o que se aproveita desse teu comentário?? Nada! Não trazes nada de útil para um debate nem um argumento válido, só destilar ódio.
Olha ao espelho e faz uma retrospectiva de ti.
Mesmo que as lojas de extensões dos browsers tivessem de restringir o acesso a extensões, há sempre a possibilidade de instalar manualmente, ou usar aplicações como AdGuard que não é uma extensão. Isso é daquelas coisas que não vai dar em nada. Talvez se quem tem sites não entupisse os utilizadores de popups, vídeos, etc, talvez as pessoas tolerassem a publicidade.
Podem proibir isso, mas não podem me proibir de ter um DNS blocker??
Imaginemos, numa hipotética situação que isto passava a ser uma norma europeia.
Eu posso continuar a usar o PiHole??
Claro que a seguir vai ser UE já que a Alemanha é que manda na UE por isso a UK fez o que fez.
Faz como eu ignora e instala VPN e de um momento para o outro sou Suíço, Mexicano…
Pedro um pequeno reparo. A editora não é Springer é Axel Springer. Há mais editoras com nome Springer e isso irá colocar tudo no mesmo saco. A Mozilla deixou isso claro na sua página ao colocar que era a Axel Springer.
Acho que o Pplware não tem nenhum tutorial Completo.
Era o que mais gostava do início deste forum os tutoriais.
Sugestão:
Pi-hole + unbound+ wireguard+ firewall+ pi2ban+watchdog.
Acho um setup básico, mas muito útil, era um bom tutorial.
Isso é sabotagem económica.
É muito bonitk, concordo que tenha de haver forma de pagar e conseguir dinheiro com sites gratuitos.
Mas não haver publicidade abusiva e escessiva tal como aconteve no youtube.
Era o que mais faltava pagar a internet e depois ainda levar com anúncios. Aqui é adblock até à lua.
A publicidade é um mal da humanidade! Nas televisões portuguesas é o que se vê, é maior o tempo dedicado à publicidade que ao programa. A publicidade é falsa e enganosa, tem pouquíssima qualidade, é intrusiva na internet e agora temos de apanhar com ela? Se as empresas alegam Liberdade de fazerem e exporem publicidade, o utilizador também deve ter a liberdade de poder escolher se a quer ou não, ou somos seres passivos num mundo fundamentalista?
A publicidade usa o medo (para ir a correr comprar/gastar), isso é manipulação das emoções humanas. O único engano é o capitalismo usar isso para o lucro.
Atenção, muita atenção a este caso e ao que daqui poderá porvir.
Senhora Von der Leyen e senhor Merz no meu comput@dor instalo o que quero, vão mamar na quinta pata do…
UE a ser UE e a UE é a cara da Alemanha.
Nunca comprei nenhum produto de anúncios que me aparecem. Quando entro num site cheio de anúncios não perco 1 segundo nessa página. É mais notório em telemóvel. Se quiserem forçar as pessoas a não poder bloquear o lixo que publicitam, tudo bem. Eu é que não irei visitar esses sites. Geralmente tudo o que é lixo, ou imagens para tentar enganar os adblocks é tudo bloqueado. Não têm dinheiro para sustentar o negócio sem ser com anúncios, paciência. Sejam mais inteligentes.
Nos próximos meses, a Europa poderá enfrentar mudanças que colocam em causa a nossa liberdade digital:
– Alemanha pode proibir bloqueadores de anúncios
– Chat Control
– Euro Digital (CBDC)
Tá bonito tá!
Qual é a moral do Firefox? Estão a ver se arrranjam mais uns trocados. Vão perder a receita toda, vem da google, de anúncios.