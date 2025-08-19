Alemanha poderá proibir bloqueadores de anúncios da Internet

A Alemanha está a preparar-se para proibir os bloqueadores de anúncios. Ainda não aconteceu, mas uma decisão do mais alto tribunal do país pode abrir um precedente para a liberdade dos utilizadores da Internet e o futuro das extensões para os browsers.

É a Mozilla, criadora do Firefox, que faz soar o alarme. A Alemanha poderia juntar-se à China na proibição dos bloqueadores de anúncios. Há anos que a editora Axel Springer trava uma guerra contra a Eyeo, a empresa que desenvolve o Adblock Plus. Remover os anúncios dos sites da Axel Springer eliminaria as receitas publicitárias.

Até agora, a gigante da publicação de jornais tinha tentado ganhar o caso com base em argumentos de concorrência, sem convencer os tribunais alemães. O grupo mudou de posição, desta vez alegando violação de direitos de autor, sem mais sucesso.

Em 2022, o Tribunal de Apelação de Hamburgo decidiu que o Adblock Plus não violava os direitos de autor dos sites, mas apenas dava aos utilizadores da internet a possibilidade de escolher a forma como o seu browser exibia uma página.

No entanto, o Tribunal Federal (BGH) decidiu que a decisão do tribunal de recurso não foi suficientemente fundamentada. Segundo o mais alto tribunal do país, não se pode descartar que o código gerado pelo browser ao renderizar uma página web esteja protegido por direitos de autor. Portanto, as ações de um bloqueador de anúncios podem infringir este direito.

A decisão volta ao tribunal de Hamburgo, que terá de reexaminar o caso, tendo em conta o funcionamento técnico de um browser e os argumentos da Axel Springer. Ainda não é uma vitória para a editora, mas pelo menos é uma abertura na sua cruzada jurídica. Isso pode levar à proibição total dos bloqueadores de anúncios na Alemanha, alerta a Mozilla.

A criadora do Firefox denuncia uma "lógica falhada" que põe em risco a liberdade dos utilizadores da Internet. A fundação sublinha que os utilizadores confiam nos browsers e nas suas extensões para proteger a sua privacidade, melhorar a acessibilidade, bloquear conteúdos intrusivos ou prejudiciais e adaptar a sua navegação na web.

O caso ainda não está encerrado, no entanto. Serão necessários vários anos para que o tribunal de recurso o analise, sem mencionar os eventuais recursos. No entanto, esta pode ser uma mudança radical para os internautas alemães e que se poderá alargar ao resto da Europa.