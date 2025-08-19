PplWare Mobile

Alemanha poderá proibir bloqueadores de anúncios da Internet

· Internet 25 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Oraxulo says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:03

    O Problema de se ter de recorrer a addons para bloquear publicidade é porque chegamos ao ponto da estupidez, enchem tudo com tantos anúncios que torna a navegação uma porcaria mas isso não interessa…

    Responder
  2. Andre says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:07

    Apoiado. Os anúncios são único sustento das páginas, sem isso não tempos internet livre e grátis. É hora de acabar com todos os browser que permitem e extenções que alteram o código das páginas. Muitas pessoas usam VPNs, mas esquecem se os adblocks rastreiam TODAS as páginas que se acede. Se isso não é uma falha de segurança… Os anúcios permitem privacidade. O adblock não. Viva a alemanhã.

    Responder
  3. SergioA says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:11

    Se tal acontecer, muita regulamentacao tera que ser feita aos criadoes de conteudos.
    E que a publicidade de hoje em dia e estupidamente intrusiva e isso da cabo dos nervos a toda a gente, especialmente Alemaes!
    Duvido que passe. E se passar, vai ser revogada num instante se houver muita queixa e abuso da publicidade.

    Responder
    • Rui says:
      19 de Agosto de 2025 às 09:55

      Usar adblock retira o pão aos influenciadores. Isso não se faz. Os criadores não trabalham de borla e devem ser apoiados. Os anúncios é o mínimo, não custa nada e há que nem isso queira…

      Responder
  4. Byte Bandit says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:18

    Cada vez mais governados por fascistas, até enjoa

    Responder
    • Ifm says:
      19 de Agosto de 2025 às 09:34

      Tu sabes lá o que é fascista!!!
      Isso é o argumento dos que não tem capacidade intelectual de debater.

      A realização o que se aproveita desse teu comentário?? Nada! Não trazes nada de útil para um debate nem um argumento válido, só destilar ódio.

      Olha ao espelho e faz uma retrospectiva de ti.

      Responder
  5. David Guerreiro says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:26

    Mesmo que as lojas de extensões dos browsers tivessem de restringir o acesso a extensões, há sempre a possibilidade de instalar manualmente, ou usar aplicações como AdGuard que não é uma extensão. Isso é daquelas coisas que não vai dar em nada. Talvez se quem tem sites não entupisse os utilizadores de popups, vídeos, etc, talvez as pessoas tolerassem a publicidade.

    Responder
  6. Ifm says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:27

    Podem proibir isso, mas não podem me proibir de ter um DNS blocker??

    Imaginemos, numa hipotética situação que isto passava a ser uma norma europeia.

    Eu posso continuar a usar o PiHole??

    Responder
    • Mário says:
      19 de Agosto de 2025 às 10:00

      Claro que a seguir vai ser UE já que a Alemanha é que manda na UE por isso a UK fez o que fez.

      Faz como eu ignora e instala VPN e de um momento para o outro sou Suíço, Mexicano…

      Responder
  7. eu says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:30

    Pedro um pequeno reparo. A editora não é Springer é Axel Springer. Há mais editoras com nome Springer e isso irá colocar tudo no mesmo saco. A Mozilla deixou isso claro na sua página ao colocar que era a Axel Springer.

    Responder
  8. Ifm says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:31

    Acho que o Pplware não tem nenhum tutorial Completo.
    Era o que mais gostava do início deste forum os tutoriais.
    Sugestão:
    Pi-hole + unbound+ wireguard+ firewall+ pi2ban+watchdog.

    Acho um setup básico, mas muito útil, era um bom tutorial.

    Responder
  9. Luis Henrique Silva says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:32

    É muito bonitk, concordo que tenha de haver forma de pagar e conseguir dinheiro com sites gratuitos.
    Mas não haver publicidade abusiva e escessiva tal como aconteve no youtube.

    Responder
  10. Pedro António says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:45

    A publicidade é um mal da humanidade! Nas televisões portuguesas é o que se vê, é maior o tempo dedicado à publicidade que ao programa. A publicidade é falsa e enganosa, tem pouquíssima qualidade, é intrusiva na internet e agora temos de apanhar com ela? Se as empresas alegam Liberdade de fazerem e exporem publicidade, o utilizador também deve ter a liberdade de poder escolher se a quer ou não, ou somos seres passivos num mundo fundamentalista?

    Responder
    • Mercadólogo says:
      19 de Agosto de 2025 às 09:59

      A publicidade usa o medo (para ir a correr comprar/gastar), isso é manipulação das emoções humanas. O único engano é o capitalismo usar isso para o lucro.

      Responder
  11. Rui Almeida says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:55

    Atenção, muita atenção a este caso e ao que daqui poderá porvir.

    Responder
  12. Mário says:
    19 de Agosto de 2025 às 09:57

    Senhora Von der Leyen e senhor Merz no meu comput@dor instalo o que quero, vão mamar na quinta pata do…

    UE a ser UE e a UE é a cara da Alemanha.

    Responder
  13. blocker says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:14

    Nunca comprei nenhum produto de anúncios que me aparecem. Quando entro num site cheio de anúncios não perco 1 segundo nessa página. É mais notório em telemóvel. Se quiserem forçar as pessoas a não poder bloquear o lixo que publicitam, tudo bem. Eu é que não irei visitar esses sites. Geralmente tudo o que é lixo, ou imagens para tentar enganar os adblocks é tudo bloqueado. Não têm dinheiro para sustentar o negócio sem ser com anúncios, paciência. Sejam mais inteligentes.

    Responder
  14. majpa says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:32

    Nos próximos meses, a Europa poderá enfrentar mudanças que colocam em causa a nossa liberdade digital:
    – Alemanha pode proibir bloqueadores de anúncios
    – Chat Control
    – Euro Digital (CBDC)
    Tá bonito tá!

    Responder
  15. Navegador says:
    19 de Agosto de 2025 às 10:39

    Qual é a moral do Firefox? Estão a ver se arrranjam mais uns trocados. Vão perder a receita toda, vem da google, de anúncios.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube