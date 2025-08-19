Samsung cresce na casa da Apple e dobráveis lideram mudança

As lutas entre a Apple e a Samsung são épicas e acontecem em qualquer mercado do planeta. Se por um lado temos a empresa dos EUA a vender o iPhone de forma alargada, por outro temos a coreana a mostrar a inovação com os dobráveis. Forem precisamente estes que levaram agora a que a Samsung crescesse na casa da Apple.

A Samsung conseguiu o que parecia improvável há alguns anos. Aumentou a sua quota de mercado nos EUA para 31%, enquanto a Apple caiu para 49%. É a primeira vez em muito tempo que a hegemonia da empresa de Cupertino é abalada, e o impulso vem de um campo que muitos consideravam experimental, os smartphones dobráveis.

Dispositivos que pareciam um capricho imaturo em 2019 tornaram-se agora a arma que permite à empresa sul-coreana recuperar terreno contra a sua grande rival. Hoje a situação é diferente, pois o mercado procura novos formatos. Podemos ver isso comparando estratégias. Por um lado, a Samsung tem um catálogo muito alargado.

A Apple, por outro lado, continua a limitar-se a uma linha mais restrita e de gama alta. Esta amplitude de ofertas explica, em parte, porque é que a empresa coreana conseguiu crescer fortemente no segundo trimestre. Os principais impulsionadores deste regresso são o Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip.

A impressão clara é que a Samsung conseguiu transmitir que os telemóveis dobráveis já não são protótipos frágeis, mas sim dispositivos prontos para o uso diário. As vendas confirmam esta perceção, superando largamente os números dos modelos anteriores. Cada nova geração dá a impressão de um produto mais fiável, reforçando a posição da empresa coreana.

Perante isto, a Apple não está parada e prepara um iPhone mais fino que concorreria diretamente com o Galaxy Edge, e os analistas preveem 2026 para o lançamento do seu primeiro iPhone dobrável. A diferença é que a marca Apple normalmente não lança uma tecnologia até a considerar pronta para o público. Já a Samsung marca o ritmo num mercado que começa a recompensar a inovação em formatos.

A situação atual mostra que a Samsung ganha terreno no mercado americano, e fá-lo com uma estratégia ampla. Com produtos que vão desde a linha de entrada até ao luxo máximo, e com uma aposta clara nos produtos dobráveis como símbolo de inovação.