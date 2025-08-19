Meta quer que a IA passe a ajudar a escrever as mensagens no WhatsApp

Tal como a sua concorrência, também a Meta procura trazer a IA para os seus muitos serviço. Fá-lo de forma discreta e até indireta, procurando cativar os utilizadores. O WhatsApp é um desses palcos, que terá em breve uma novidade. A Meta quer que a IA ajude a escrever as mensagens no WhatsApp.

O WhatsApp lança o seu assistente de IA chamado "Write Help" com Processamento Privado. Este conseguirá oferecer sugestões de mensagens sem armazenar dados do utilizador, mantendo assim a tão esperada privacidade do utilizador.

O WhatsApp prepara esta funcionalidade “Ajuda de Escrita”, como se viu na última versão beta para Android. A nova funcionalidade é baseada numa arquitetura chamada "Processamento Privado" e ajudará essencialmente os utilizadores oferecendo sugestões para melhorar as suas mensagens e a sua escrita.

Este é um recurso opcional e está desativado por defeito, mas pode ser muito útil para todos. Desta forma, o WhatsApp adicionaria recursos de inteligência artificial generativa diretamente na experiência da aplicação principal.

Por enquanto, esta nova funcionalidade está a ser testada somente em beta com um número muito pequeno de utilizadores. Esta funcionalidade baseia-se na arquitetura de “Processamento Privado”, onde o sistema utiliza ligações encriptadas e encaminhamento anónimo para evitar que as solicitações do utilizador sejam ligadas à sua identidade.

O utilizador deve premir explicitamente o botão AI para enviar a mensagem e receber sugestões. Com a funcionalidade, os utilizadores receberão pelo menos três sugestões e poderão escolher entre cinco tons: reformulação, profissional, engraçado, apoio e corretor ortográfico. Desta forma, os utilizadores podem substituir a mensagem original por uma das opções melhoradas pela IA.

O destinatário nunca saberá que o outro utilizador utilizou inteligência artificial para escrever a mensagem. Por enquanto, veremos se esta funcionalidade com tecnologia de IA arranca e chega à versão estável nos próximos meses.