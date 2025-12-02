SmartTube: app alternativa ao YouTube para Android está cheia de malware
Mesmo com todos os alertas emitidos, os utilizadores procuram apps não oficiais de muitos serviços, que prometem trazer mais funcionalidades. Se em muitos casos isso é verdade, há outros em que essa decisão pode sair cara. Uma das apps alternativas ao YouTube no Android, o SmartTube, mostra isso agora, ao descobrir-se que está infetada com malware.
SmartTube é um perigo e está cheio de malware
Por vezes, utilizar aplicações de terceiros de fontes que não as lojas oficiais pode ser arriscado. O recente incidente com o SmartTube é um ótimo exemplo disso. Esta APK, uma alternativa ao YouTube para dispositivos Android e Amazon, viu a sua integridade comprometida. Isto aconteceu em duas das suas versões mais recentes, a 11.43 e a 11.47.
Como resultado, a Google e a Amazon desativaram estas aplicações em vários dispositivos, e quem ainda o tiver instalado, é altamente recomendável que o apague. O SmartTube, como serviço alternativo para aceder a conteúdos de vídeo, tinha uma grande base de utilizadores. Estes procuravam evitar os anúncios irritantes presentes noutros serviços, como o YouTube.
Descarregar o APK era tão simples como aceder ao GitHub. No entanto, parece que uma falha de segurança permitiu a introdução de malware na aplicação durante uma das atualizações. Esta acabou por se espalhar para as versões seguintes sem ser detetado.
Alternativa ao YouTube no Android é um problema
É por isso que o criador do SmartTube removeu todas as versões anteriores da aplicação para impedir os utilizadores de as descarregar. Quer garantir que obtêm a versão mais recente, que já corrigiu o problema com o malware. Quem tiver o SmartTube instalado em algum dos seus dispositivos, o melhor é desinstalar a app e optar pela versão mais recente, que conta com melhorias de segurança.
Infelizmente, as capacidades do malware são desconhecidas. É impossível afirmar com certeza o quanto os seus dados podem ter sido comprometidos. No entanto, considerando que as permissões solicitadas pelo APK foram mínimas, as probabilidades de o malware causar danos graves no dispositivo ou nos dados nele armazenados são reduzidas.
Ainda assim, quem tiver vinculado a sua conta Google, deverá rever as suas permissões. Além disso, deve verificar o seu histórico de atividades e visualizações no YouTube. Poderá encontrar algumas surpresas e que provavelmente vai perceber que tem os seus dados comprometidos, da forma que não queria.
Quem instala isto usa obviamente uma burn account de gmail.
Muito bom o programa . Aconselho para a TV.
“obviamente”? Claramente não tens noção da burrice de muita gente. Alguns com jeitinho até usaram a conta de trabalho.
Continuo a preferir SmartTube a roubar dados do que YouTube a roubar dados e espetar publicidades nos nossos olhos.
Depois de tantos “ataques” recentes deste gênero não sei como é que não estão atentos a fazer o code review e aceitam tudo.