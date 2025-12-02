Sam Altman declara “código vermelho” sobre o ChatGPT

O diretor-executivo da OpenAI declarou um código vermelho sobre o ChatGPT, instruindo a empresa a focar-se seriamente na melhoria do chatbot.

Conforme está a ser avançado pelo norte-americano The Information e replicado pela imprensa internacional, Sam Altman entregou um memorando aos funcionários, a afirmar que o ChatGPT atingiu um ponto muito crítico. Na nota interna, o diretor-executivo da OpenAI sublinhou que todos os esforços devem concentrar-se na melhoria do chatbot.

Como resultado desta necessidade, alguns dos projetos que a OpenAI tinha em curso serão adiados. Entre os mais relevantes estão os agentes de Inteligência Artificial (IA), concebidos para automatizar compras e tarefas de saúde, as iniciativas de publicidade e o Pulse, que gera relatórios personalizados.

OpenAI sente-se ameaçada pelo Gemini 3 da Google

O código vermelho emitido por Sam Altman dever-se-á ao crescimento da Google, mais especificamente do Gemini 3 da gigante tecnológica. Lançado no mês passado, o chatbot ultrapassou o GPT-5 em avaliações de desempenho importantes e conquistou a preferência dos utilizadores em áreas como a geração de imagens.

A Google anunciou que os utilizadores ativos mensais do Gemini aumentaram de 450 milhões, em julho do ano passado, para 650 milhões em outubro.

Ainda que este número seja inferior aos 800 milhões de utilizadores do ChatGPT, a taxa de crescimento é acentuada e, aparentemente, preocupante.

De facto, Sam Altman já tinha afirmado, noutro memorando interno, que o Gemini 3 da Google poderia resultar em ventos económicos desfavoráveis para a empresa de IA no curto prazo.

Embora o diretor-executivo da OpenAI tenha anunciado planos para apresentar um novo modelo de raciocínio, na próxima semana, que obteve resultados superiores aos do Gemini 3 em avaliações internas, sublinhou que será necessário mais trabalho para melhorar a experiência de utilização do ChatGPT.

O The Information avaliou que esta é a situação oposta à de há três anos, quando a Google declarou um código vermelho em resposta à ameaça representada pelo ChatGPT.

Segundo Nick Turley, responsável pelo ChatGPT na OpenAI, na publicação acima, o chatbot representa 70% das atividades globais assistidas por IA e 10% das atividades de pesquisa.

Neste cenário, o objetivo é reforçar ainda mais as suas capacidades, garantir o seu crescimento contínuo e ampliar o seu acesso em todo o mundo.