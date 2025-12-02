Os números do ChatGPT no seu terceiro aniversário são impressionantes

Desde que foi conhecido que o ChatGPT impressiona! As capacidades que a OpenAI trouxe mudaram o nosso dia a dia. Agora, divulgou estatísticas de utilização surpreendentes para o terceiro aniversário do ChatGPT. O recurso de carregamento de imagens ultrapassou a criação de imagens e há mais valores impressionantes.

Números do ChatGPT no terceiro aniversário

A OpenAI, uma empresa líder no mundo da inteligência artificial, partilhou dados impressionantes sobre os hábitos de utilização do ChatGPT ao celebrar o seu terceiro aniversário. O ChatGPT, lançado discretamente como uma antevisão para pesquisa em 2022, é agora o chatbot mais popular do planeta.

Segundo as estatísticas oficiais, a plataforma atingiu um volume de transações incrível, respondendo a aproximadamente 29.000 mensagens por segundo. Os dados da OpenAI mostram que 800 milhões de pessoas utilizam o ChatGPT semanalmente para diversos fins, desde o planeamento de viagens até à seleção dos produtos mais frescos no supermercado.

No entanto, a sua utilização no mundo corporativo revela um detalhe surpreendente. Em vez de escrever textos de raiz, a grande maioria dos utilizadores utiliza a IA para editar, analisar e traduzir textos já existentes. Uma lista dos casos de utilização globais mais populares da plataforma revela um resultado surpreendente.

Dados da OpenAI na IA são impressionantes

As pessoas preferem enviar as suas próprias imagens para o sistema de IA em vez de as criar de raiz. Isto demonstra que os utilizadores precisam de analisar e melhorar os seus próprios dados ou imagens, em vez de conteúdo gerado por IA. Outros tópicos proeminentes nos hábitos de utilização globais incluem pesquisas na Internet, utilização de modelos de raciocínio, análise de dados e recursos de ditado.

Uma análise dos dados do Reino Unido, em particular, revela que as pessoas não veem o ChatGPT somente como uma inovação tecnológica. Em vez disso, consideram-no um guia para assuntos práticos como receitas, reparações ou desenvolvimento pessoal.

Atualmente, o ChatGPT tornou-se uma parte indispensável do dia a dia, fazendo a ponte entre a pesquisa no Google e a consulta de um especialista. Embora as compras e a investigação de produtos estejam atualmente numa posição inferior na lista de prioridades, espera-se que este equilíbrio se altere em breve com as novas ferramentas de compras desenvolvidas pela OpenAI.