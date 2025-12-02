Netflix tirou sem aviso uma função essencial dos smartphones

O maior serviço de streaming da Internet tem adaptado-se à realidade e ao que os utilizadores necessitam. Agora, mudou mais uma funcionalidade, mas ninguém o esperava. A Netflix deixou de permitir a transmissão de conteúdo do seu smartphone para um dispositivo Chromecast ou Google TV. O recurso foi removido discretamente há algumas semanas.

Netflix tirou uma função essencial nos smartphones

Quem estiver à procura do botão para transmitir conteúdo da app para smartphones da Netflix para um Chromecast ou Smart TV não o encontrará. A plataforma de streaming removeu silenciosamente o recurso da sua aplicação móvel e parece ser uma decisão que não vai ser revertida.

Para maior comodidade, principalmente em termos de navegação, muitos utilizadores transmitiam conteúdos da Netflix para as suas TVs. Faziam-no a partir dos seus smartphones utilizando a função “Transmitir” na aplicação móvel. No entanto, nas últimas semanas, o botão para iniciar a transmissão de vídeo para um Google Chromecast ou Smart TV compatível desapareceu da aplicação da Netflix.

A empresa, que tomou de facto a decisão de remover o recurso, confirmou o desaparecimento do referido botão. “A Netflix já não suporta a transmissão de programas de dispositivos móveis para a maioria das TVs ou dispositivos de streaming. Para navegar na Netflix, terá de utilizar o telecomando que veio com a sua TV ou dispositivo de streaming”, explica a plataforma numa página de suporte no seu site.

Fim da transmissão para Chromecast do streaming

No Reddit, um utilizador que se queixava da falta do botão foi informado pelo serviço de apoio ao cliente da Netflix que “se o dispositivo tiver o seu próprio comando, não é possível transmitir conteúdo”. Esta mudança na funcionalidade terá sido decidida pela Netflix para “melhorar a experiência do cliente”.

A Netflix já havia restringido o acesso ao recurso Cast no início deste ano, tornando-o indisponível para assinantes com planos com anúncios. Mas desta vez, todos foram afetados e ninguém consegue aceder à função de streaming.

A Netflix, no entanto, vai abrir uma exceção para os utilizadores de dispositivos Chromecast mais antigos e TVs compatíveis com o Google Cast. Para estes dispositivos, e somente para eles, o acesso à funcionalidade Cast será mantido, desde que tenham subscrito um plano sem anúncios.