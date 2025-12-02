Tesla Model 3/Y com baterias LG chinesas apresentam taxas de falha “catastróficas”

Um destacado especialista europeu em reparação de veículos elétricos está a lançar um alerta sobre os Tesla Model 3 e Model Y equipados com células de bateria LG fabricadas na China. O técnico afirma que estão a observar taxas de falha “catastróficas” e durações de vida significativamente mais curtas quando comparadas com os packs da Panasonic.

Contexto da utilização de baterias chinesas

Durante anos, a narrativa em torno da decisão da Tesla de utilizar fornecedores chineses de baterias foi geralmente positiva, com os packs LFP (Lítio Ferro Fosfato) da CATL a revelarem-se extremamente duráveis.

No entanto, a Tesla também utiliza células de Níquel Manganês Cobalto (NMC) da LG Energy Solution, provenientes da fábrica de Nanjing, para os modelos Long Range e Performance vendidos na Europa e em partes da Ásia.

Aviso da EV Clinic sobre os packs LG NCM811

Agora, a EV Clinic, uma instalação croata de investigação e reparação independente, conhecida por análises profundas de baterias, emitiu um aviso severo sobre estes packs LG NCM811 específicos.

Segundo a empresa, os dados do seu centro de reparações sugerem uma diferença acentuada de qualidade entre os dois principais packs de maior densidade energética da Tesla: os Panasonic NCA fabricados nos EUA e os LG NCM produzidos na China.

Estamos a levantar sérias preocupações sobre os packs de bateria Tesla Model 3/Y LG NCM811 (LGES Nanjing), que exibem taxas de falha muito elevadas e vidas úteis significativamente mais curtas quando comparados com os packs Panasonic NCA (fabricados nos EUA).

Diferenças na reparabilidade e vida útil

A oficina afirma que, enquanto os packs Panasonic são geralmente reparáveis e podem durar até 400.000 km antes de ocorrer falha de células, os equivalentes LG estão a aproximar-se do fim de vida por volta dos 240.000 km.

Mais preocupante é a natureza da falha. A EV Clinic afirma que, em mais de 90% dos casos que observam com packs LG, a reparação ao nível da célula é “impossível”.

O problema parece ser uma degradação generalizada em todos os módulos, e não uma única célula defeituosa a comprometer o pack inteiro. Descobriram que as células LG apresentam frequentemente uma resistência interna extremamente alta.

Uma célula Panasonic em falha atinge cerca de 28 mΩ, que é a medição típica de células LG quando novas… De 46 células, é comum encontrar 15 acima dos 100 mΩ ACIR, e as restantes 30 acima dos 50 mΩ ACIR.

Degradação uniforme e custos operacionais elevados

A EV Clinic partilhou um exemplo retirado de um módulo de bateria Tesla.

Devido ao facto de a degradação ser tão uniforme e severa, substituir um único módulo defeituoso é descrito como “operacionalmente insustentável”, já que as restantes células enfraquecidas têm elevada probabilidade de falhar em cascata pouco tempo depois.

A situação tornou-se tão problemática que a oficina anunciou a implementação de uma “taxa de viabilidade” apenas para verificar se estes packs específicos podem ser reparados, assinalando que estão a “perder mais de 20.000 euros por mês” ao tentar reparar packs que estão, na prática, irrecuperáveis.

No momento atual, durante testes experimentais com clientes reais a sofrer falhas em packs LG, estamos a perder mais de 20.000 euros por mês em tempo operacional enquanto investigamos se os sistemas LG NCM811 chineses podem ser reparados de forma sustentável. Nesta fase, podemos afirmar com confiança: as células são, para ser delicado, catastróficas. A Panasonic tem, na maioria dos casos, falhas de uma única célula aos 250.000 km, e é reparável, enquanto a LG apresenta falhas múltiplas.

O conselho da EV Clinic para os proprietários cujos packs LG falharam é simples: substituir por um pack Panasonic usado ou recorrer à Tesla para uma substituição completa.