Fábrica Ampere ElectriCity fabricou 100.000 Renault 5 E-Tech em 15 meses!

Para gáudio dos entusiastas, o icónico Renault 5 regressou, em outubro de 2024, na versão E-Tech elétrico, dando resposta aos desafios tecnológicos, sociais e ambientais da mobilidade moderna. Em apenas 15 meses, foram já construídos 100.000 exemplares, na fábrica Ampere ElectriCity, em Douai.

A fábrica Ampere ElectriCity, em Douai, já construiu 100.000 exemplares do Renault 5 E-Tech elétrico, lançado em outubro de 2024.

O 100.000.º automóvel, uma versão Techno com uma bateria de 52 kWh, foi montado na semana passada, num marco celebrado com grande entusiasmo por todos os funcionários da fábrica de Hauts-de-France, segundo a Renault.

Pouco mais de um ano após o seu lançamento, a produção do 100.000.º Renault 5 E-Tech elétrico em Douai é um testemunho da dedicação das nossas equipas e da confiança dos nossos clientes. A fábrica Ampere em Douai passou por uma profunda transformação rumo à eletrificação total, impulsionada pela paixão e experiência da sua força de trabalho.

Disse Pierre-Emmanuel Andrieux, diretor da fábrica de Douai, partilhando que, "hoje, celebramos muito mais do que um número: honramos a nossa capacidade coletiva de escrever um novo capítulo na inovação sustentável".

Seis modelos numa única linha

Este evento é, também, uma celebração do selo "Made in France". No ano passado, o Renault 5 E-Tech elétrico recebeu a certificação Origine France Garantie.

A fábrica Ampere ElectriCity, em Douai, constrói nada menos do que seis modelos elétricos numa única linha:

Renault 5;

Renault Mégane;

Renault Scénic E-Tech elétricos;

Alpine A290;

Nissan Micra;

Mitsubishi Eclipse Cross.

Cerca de 900 automóveis são fabricados todos os dias, dos quais dois terços são Renault 5 E-Tech elétricos. Para isso, a força de trabalho opera em três turnos diários: um pela manhã, um à tarde e, a partir de 13 de outubro, um turno noturno com metade da taxa de produção diurna.

A Renault decidiu fabricar a maioria dos seus automóveis elétricos no complexo Ampere ElectriCity, onde dois terços dos seus fornecedores (incluindo a fábrica de Cléon para os motores elétricos) se encontram num raio de 300 quilómetros e a maioria dos seus clientes num raio de 1000 quilómetros.

O complexo inclui ainda a fábrica de Maubeuge, que monta o Renault 4 E-Tech elétrico, e a fábrica de Ruitz, especializada em peças maquinadas para caixas de velocidades híbridas e diferenciais, bem como na produção de caixas de baterias através da joint venture Minth Electricity Technology.

O Renault 5 E-Tech elétrico é um exemplo emblemático da nossa capacidade de transformar um modelo icónico num motor de competitividade e soberania industrial francesa.

Partilhou Anne-Catherine Brieux, vice-presidente de operações industriais da Ampere e da Alpine.

Popularidade que vai além das fronteiras francesas

O Renault 5 E-Tech elétrico tem obtido um sucesso notável desde o seu lançamento: há vários meses que é o número um no segmento B elétrico na Europa. Ocupa, também, o segundo lugar no mercado retalhista europeu, considerando todos os segmentos.

Em França, o Renault 5 E-Tech elétrico consolidou-se como número um no mercado global de automóveis elétricos no início do ano. Uma posição que também alcançou em outubro no Reino Unido. Na Holanda e em Espanha, é o número um no seu segmento.

Recentemente, o Renault 5 E-Tech elétrico iniciou a sua jornada além da Europa, estreando-se na Turquia e em Israel, com Marrocos a juntar-se à lista no mês passado. Outros mercados deverão seguir-se em 2026, conforme comunicado pela empresa.