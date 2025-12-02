Fábrica Ampere ElectriCity fabricou 100.000 Renault 5 E-Tech em 15 meses!
Para gáudio dos entusiastas, o icónico Renault 5 regressou, em outubro de 2024, na versão E-Tech elétrico, dando resposta aos desafios tecnológicos, sociais e ambientais da mobilidade moderna. Em apenas 15 meses, foram já construídos 100.000 exemplares, na fábrica Ampere ElectriCity, em Douai.
A fábrica Ampere ElectriCity, em Douai, já construiu 100.000 exemplares do Renault 5 E-Tech elétrico, lançado em outubro de 2024.
O 100.000.º automóvel, uma versão Techno com uma bateria de 52 kWh, foi montado na semana passada, num marco celebrado com grande entusiasmo por todos os funcionários da fábrica de Hauts-de-France, segundo a Renault.
Pouco mais de um ano após o seu lançamento, a produção do 100.000.º Renault 5 E-Tech elétrico em Douai é um testemunho da dedicação das nossas equipas e da confiança dos nossos clientes.
A fábrica Ampere em Douai passou por uma profunda transformação rumo à eletrificação total, impulsionada pela paixão e experiência da sua força de trabalho.
Disse Pierre-Emmanuel Andrieux, diretor da fábrica de Douai, partilhando que, "hoje, celebramos muito mais do que um número: honramos a nossa capacidade coletiva de escrever um novo capítulo na inovação sustentável".
Seis modelos numa única linha
Este evento é, também, uma celebração do selo "Made in France". No ano passado, o Renault 5 E-Tech elétrico recebeu a certificação Origine France Garantie.
A fábrica Ampere ElectriCity, em Douai, constrói nada menos do que seis modelos elétricos numa única linha:
- Renault 5;
- Renault Mégane;
- Renault Scénic E-Tech elétricos;
- Alpine A290;
- Nissan Micra;
- Mitsubishi Eclipse Cross.
Cerca de 900 automóveis são fabricados todos os dias, dos quais dois terços são Renault 5 E-Tech elétricos. Para isso, a força de trabalho opera em três turnos diários: um pela manhã, um à tarde e, a partir de 13 de outubro, um turno noturno com metade da taxa de produção diurna.
A Renault decidiu fabricar a maioria dos seus automóveis elétricos no complexo Ampere ElectriCity, onde dois terços dos seus fornecedores (incluindo a fábrica de Cléon para os motores elétricos) se encontram num raio de 300 quilómetros e a maioria dos seus clientes num raio de 1000 quilómetros.
O complexo inclui ainda a fábrica de Maubeuge, que monta o Renault 4 E-Tech elétrico, e a fábrica de Ruitz, especializada em peças maquinadas para caixas de velocidades híbridas e diferenciais, bem como na produção de caixas de baterias através da joint venture Minth Electricity Technology.
O Renault 5 E-Tech elétrico é um exemplo emblemático da nossa capacidade de transformar um modelo icónico num motor de competitividade e soberania industrial francesa.
Partilhou Anne-Catherine Brieux, vice-presidente de operações industriais da Ampere e da Alpine.
Popularidade que vai além das fronteiras francesas
O Renault 5 E-Tech elétrico tem obtido um sucesso notável desde o seu lançamento: há vários meses que é o número um no segmento B elétrico na Europa. Ocupa, também, o segundo lugar no mercado retalhista europeu, considerando todos os segmentos.
Em França, o Renault 5 E-Tech elétrico consolidou-se como número um no mercado global de automóveis elétricos no início do ano. Uma posição que também alcançou em outubro no Reino Unido. Na Holanda e em Espanha, é o número um no seu segmento.
Recentemente, o Renault 5 E-Tech elétrico iniciou a sua jornada além da Europa, estreando-se na Turquia e em Israel, com Marrocos a juntar-se à lista no mês passado. Outros mercados deverão seguir-se em 2026, conforme comunicado pela empresa.
Novidades a partir de janeiro de 2026
A Renault prevê que o sucesso se reforce em 2026, com uma gama completa - três motores, duas capacidades de bateria, cinco níveis de acabamento a partir de 24.990 €, excluindo subsídios governamentais -, bem como uma série de atualizações e novas funcionalidades disponíveis a partir do final de janeiro.
Neste momento, o Renault 5 E-Tech elétrico ganhará a função One Pedal nas versões Techno e superiores. Este quarto nível de travagem regenerativa permite ao condutor parar completamente o automóvel sem usar o travão, utilizando apenas o acelerador.
Particularmente útil em engarrafamentos ou na aproximação a rotundas, sinais de stop ou semáforos vermelhos, esta função contribui para uma condução mais suave no trânsito urbano.
A função de alerta de atenção do condutor estará, também, disponível. Utilizando uma câmara interior instalada no pilar esquerdo do para-brisas, esta função é capaz de detetar a fadiga ou a distração do condutor.
Além disso, os clientes podem agora usufruir de um novo serviço, com 2 GB/mês de dados durante três anos ou até ao final do seu contrato com a Mobilize Financial Services (todos os contratos, exceto empréstimos convencionais).
Suficiente para a utilização diária das aplicações mais populares no automóvel, este serviço corresponde, por exemplo, a até 40 horas de streaming de áudio (qualidade padrão) ou até três horas de streaming de vídeo.
Por fim, o Renault 5 E-Tech elétrico pode ser personalizado com novos autocolantes "PoweR5" para as abas traseiras, enquanto o pacote de autocolantes "NumbeR5" para as abas dianteiras e o tejadilho, já visto nos níveis de acabamento Techno e Iconic Cinq, estará disponível nos níveis de acabamento Five e Evolution.