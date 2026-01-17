Portugal: condutor apanhado pelo radar a 280 km/h pode não ser multado
Um caso insólito está a gerar polémica em Portugal e a levantar questões sobre a fiabilidade e certificação dos radares de velocidade. Saiba porque é que um condutor apanhado a 280 km/h pode não ser multado.
Radar de Velocidade apenas estava certificado até aos 250 km/h
Um condutor foi apanhado a circular a 280 km/h numa autoestrada, mas, apesar da gravidade da infração, pode acabar por não pagar qualquer multa.
O condutor foi apanhado durante uma operação de fiscalização rodoviária da GNR. A infração foi imediatamente registada e deu origem a um auto de contraordenação, com coima elevada, perda de pontos na carta de condução e inibição temporária de conduzir.
No entanto, o caso ganhou um novo contorno quando se analisou o equipamento utilizado para a medição da velocidade.
De acordo com a informação conhecida, o radar que registou a velocidade do veículo está certificado apenas até aos 250 km/h. Ou seja, a leitura de 280 km/h foi efetuada fora do intervalo de funcionamento validado pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ).
Assim, leituras realizadas fora dos limites certificados podem ser consideradas juridicamente inválidas. Sem uma medição válida, a prova da infração pode ser anulada. Caso a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ou um tribunal aceite o argumento da falta de certificação do equipamento para aquela velocidade, a coima e as sanções associadas poderão ser anuladas.
Então pronto, para todos os efeitos só ia a 250 kms/h. Beneficia de desconto exclusivo para capitalistas. Se fosse um proletas a 121 pagava tudo até ao último centavo.
Capitalista porque ia a 280? Com 5 mil euros também pode andar a 300. Duas rodas que voam baixinho.
Podes, de Suzuki Hayabusa. Mas esses acabam sempre por se desintegrar dentro de 6 meses, máximo.
No meu Opel Astra H 1.9 a gasóleo já dei 250Km e dava um pouco mais, o carro vale uns 6000€, não é preciso ser rico nem sequer de classe média para ter um carro que dá essas velocidades.
É importante recordar que a velocidade máxima legal numa autoestrada em Portugal é de 120 km/h. Se um condutor circula a 280 km/h, está mais de 160 km/h acima do limite permitido, o que configura, sem margem para dúvidas, uma infração muito grave em termos de segurança rodoviária.
O eventual problema da certificação do radar acima dos 250 km/h é uma questão técnica e probatória, que não altera o facto essencial: a lei é clara quanto ao limite de 120 km/h e este existe para proteger todos os utentes da via. Se a sanção vier a ser anulada apenas por uma questão formal ligada à certificação do equipamento, o sinal que se transmite à sociedade é profundamente errado, pois parece colocar em causa a efetividade das regras em vez de as reforçar.
A pergunta que fica é: que valor tem, então, o limite de 120 km/h, se alguém que circula a 280 km/h numa autoestrada pode acabar sem qualquer consequência efetiva? As normas de segurança não podem ser “para inglês ver”; devem ser aplicadas com rigor, mas também com os meios técnicos devidamente assegurados, para que situações tão graves não fiquem sem resposta jurídica adequada.
A questão é que se o equipamento que fiscaliza não está calibrado então pode dar falsos positivos e não é confiável, logo não se pode sancionar com base num aparelho com defeito. Senão de caminho teríamos papareformas a serem multados por circularem a 140km/h quando nem atingem tal velocidade.
??????? não estar certificado para velocidades superiores a 250km/h não quer dizer que não está calibrado ou que cria falsos positivos, apenas quer dizer que o equipamento não foi testado para medir com precisão essas velocidades superiores. Ou seja, as medições poderão ter uma margem de erro superior ao normal, sendo que isso não invalida automaticamente a conclusão de que excedeu a velocidade.
Para invalidar a medição seria preciso argumentar que o equipamento em si se encontrava defeituoso.
Se está certificado até aos 250 e acusa 280, então isso significa que menos de 250 não foi de certeza e está plenamente provado. Acima disso, há um desconto para a burguesia exploradora que tem meios para circular a essas velocidades, que os proletas que circulem a 121 não tem, pagam tudo até ao último centavo, como acontece num país de crápulas que se preza.
Da mesma forma que multaram um camião semi-reboque a mais de 150 à entrada de uma curva de uma estrada estreita no Biscainho. Foi uma carga de trabalhos para reverterem a multa. O facto do camião estar limitado a 90 e ser impossível um camião daquele tamanho ter feito a curva a tamanha velocidade sem que voasse pela lezíria a dentro não interessava para nada. O que interessava era multar e amealhar mais uns cobres para o Natal á custa dos incautos que não têm como se defender.
Felizmente este tinha. Os registos do tacógrafo fizeram a devida prova em tribunal e os defensores dos “RADARES QUE SALVAM VIDAS’ tiveram que engolir o sapo e trocar o radar.
estava acima do limite permitido,fim do caso,só n se pode ter a certeza ao certo quanto mais acima dos 250
Ridículo. Se o radar detetou 280km então o infrator ultrapassou o limite máximo homologado de 250km, ou seja, deverá sofrer a pena máxima para essa infração.
Problema é que o equipamento acima de 250, não esta certificado, quer dizer que não é valida a leitura, por esse motivo muitos dos veículos vêm limitados a 250Km por algum motivo, se o proprietário ou o fabricante removeu ai sim podem fazer algo.
E todos esses organismos deveriam saber disso mesmo, mesmo ao dar seguimento ao auto sabendo que o equipamento não esta homologado, tinham de saber isso mesmo, se não tem de investir em novos equipamentos (se for possível), se não sabem o condutor encontrou uma lacuna, apesar de o mesmo deveria saber que não deve circular a mais de 120Km, não sabemos a validade dos dados.
Acho que muitos não entenderam o problema, o equipamento só estava certificado para até 250 km/h, se exibiu um valor superior não há como ter a certeza que o valor reflete a realidade e que não se trata de algum erro (confundir 150 com 250 por exemplo), pois nenhuma entidade certificada testou o equipamento para certificar que o mesmo está habilitado a exibir tal valor e que o mesmo corresponde à realidade.
Trata-se da fiabilidade do equipamento, se só estava certificado para 250 km/ h era esse o valor máximo que deveria ter exibido. Se o equipamento era capaz de medir mais porque a GNR não pediu a certificação para uma maior velocidade?
está bem , pensa o seguinte quando vais a 80kmh numa localidade, pensa que os piões podem ser os teus filhos, os teus pais, ou familiares.. e depois já falas de outra maneira….. depois já é a psp ou gnr que nada fazem…… é mesmo tipico portugues…..
Para anular a medição tens que primeiro demonstrar que aquele equipamento se encontrava defeituoso… não ter a certificação para velocidade superiores a 250km/h não é demonstração de defeito, isto porque se tem a certificação e calibrações em dia para a velocidades inferiores a 250km/h, então oficialmente o equipamento mede correctamente velocidades inferiores a 250km/h.
Daí se conclui que se se apresenta uma velocidade superior a 250km/h é porque na realidade vai a uma velocidade superior a 250km/h. A única coisa que não se tem a certeza é do erro de medição. Poderá ser 280 ou 290 ou 270, mas o valor exacto é irrelevante para a conclusão da infração.
Ai é assim que se faz para evitar multas? Porreiro. Vou andar sempre acima dos 250km/h dentro das cidades a partir de agora.
o que há para dizer está dito:
– A GNR autuou o condutor na A13 entre Salvaterra e Almeirim
– A ANSR confirma que aquele radar só está certificado até 250 kmh e que há outros certificados até 300 kmh, cabendo às autoridades decidir quais compram
– O condutor contestou a multa por o radar não poder servir como prova de que ia a 280 kmh
– Há uns que dizem que o tribunal pode considerar que não há prova, tal como noutros casos em que o radar não estava calibrado.
– Outros, mais sensatos, dizem que o radar estava calibrado – até 250kmh, se acusou 280 kmh pelo menos a 250 kmh ia.
Como ir a mais de 80 kmh acima do permitido, ou seja, no caso, acima de 200 kmh, é o mesmo ir a 250 kmh ou a 280 kmh – é uma contraordenação muito grave – e espera-o uma multa de 500 € a 2500 €, perda de 4 pontos na carta e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Se havia trânsito na estrada e for considerado condução perigosa, pode passa a ser considerado crime rodoviário, com as sanções previstas no Código Penal.
Isto parece-me uma falsa questão. A velocidade de 280 kms/hora não pode ser validade, isso parece obvio, tal como é óbvio que a velocidade de 250 kms/hora pode. Ou 240 para deixar uma margem técnica de segurança. Se o condutor recorrer e decidir reclamar está no seu direito. No entanto não se pode negar que seguramente estava a uma velocidade que pode ser tecnicamente definida de 240 ou 250 kms/hora.
O importante neste caso, se realmente se quer que haja justiça é estabelecer que o condutor circulava definitivamente acima do valor legal e correspondente à penalização máxima prevista no código da estrada. Agora escapar impune é que me parecer injusto e um insulto à inteligência….
só tenho pena dos inocentes que este individuo poderia ter morto na estrada sem terem culpa nenhuma, porque a dele seria um bem a sociedade em geral.
Na mouche!
É preciso é ser estúpido
Eu podia escrever aqui mil e umas maneiras de nunca pagar multas, mas depois vinha aqui alguém dizer que eu sou capitalista criminoso só por explorar falhas… Nunca paguei uma multa na minha vida…