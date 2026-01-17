PplWare Mobile

Portugal: condutor apanhado pelo radar a 280 km/h pode não ser multado

· Motores/Energia 22 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Grunho says:
    17 de Janeiro de 2026 às 09:17

    Então pronto, para todos os efeitos só ia a 250 kms/h. Beneficia de desconto exclusivo para capitalistas. Se fosse um proletas a 121 pagava tudo até ao último centavo.

    Responder
  2. Ivo says:
    17 de Janeiro de 2026 às 10:02

    É importante recordar que a velocidade máxima legal numa autoestrada em Portugal é de 120 km/h. Se um condutor circula a 280 km/h, está mais de 160 km/h acima do limite permitido, o que configura, sem margem para dúvidas, uma infração muito grave em termos de segurança rodoviária.

    O eventual problema da certificação do radar acima dos 250 km/h é uma questão técnica e probatória, que não altera o facto essencial: a lei é clara quanto ao limite de 120 km/h e este existe para proteger todos os utentes da via. Se a sanção vier a ser anulada apenas por uma questão formal ligada à certificação do equipamento, o sinal que se transmite à sociedade é profundamente errado, pois parece colocar em causa a efetividade das regras em vez de as reforçar.

    A pergunta que fica é: que valor tem, então, o limite de 120 km/h, se alguém que circula a 280 km/h numa autoestrada pode acabar sem qualquer consequência efetiva? As normas de segurança não podem ser “para inglês ver”; devem ser aplicadas com rigor, mas também com os meios técnicos devidamente assegurados, para que situações tão graves não fiquem sem resposta jurídica adequada.

    Responder
    • carai says:
      17 de Janeiro de 2026 às 11:09

      A questão é que se o equipamento que fiscaliza não está calibrado então pode dar falsos positivos e não é confiável, logo não se pode sancionar com base num aparelho com defeito. Senão de caminho teríamos papareformas a serem multados por circularem a 140km/h quando nem atingem tal velocidade.

      Responder
      • Asiim says:
        17 de Janeiro de 2026 às 11:57

        ??????? não estar certificado para velocidades superiores a 250km/h não quer dizer que não está calibrado ou que cria falsos positivos, apenas quer dizer que o equipamento não foi testado para medir com precisão essas velocidades superiores. Ou seja, as medições poderão ter uma margem de erro superior ao normal, sendo que isso não invalida automaticamente a conclusão de que excedeu a velocidade.
        Para invalidar a medição seria preciso argumentar que o equipamento em si se encontrava defeituoso.

        Responder
    • Grunho says:
      17 de Janeiro de 2026 às 11:38

      Se está certificado até aos 250 e acusa 280, então isso significa que menos de 250 não foi de certeza e está plenamente provado. Acima disso, há um desconto para a burguesia exploradora que tem meios para circular a essas velocidades, que os proletas que circulem a 121 não tem, pagam tudo até ao último centavo, como acontece num país de crápulas que se preza.

      Responder
    • Yamahia says:
      17 de Janeiro de 2026 às 11:57

      Da mesma forma que multaram um camião semi-reboque a mais de 150 à entrada de uma curva de uma estrada estreita no Biscainho. Foi uma carga de trabalhos para reverterem a multa. O facto do camião estar limitado a 90 e ser impossível um camião daquele tamanho ter feito a curva a tamanha velocidade sem que voasse pela lezíria a dentro não interessava para nada. O que interessava era multar e amealhar mais uns cobres para o Natal á custa dos incautos que não têm como se defender.
      Felizmente este tinha. Os registos do tacógrafo fizeram a devida prova em tribunal e os defensores dos “RADARES QUE SALVAM VIDAS’ tiveram que engolir o sapo e trocar o radar.

      Responder
  3. Maçã podre says:
    17 de Janeiro de 2026 às 10:34

    estava acima do limite permitido,fim do caso,só n se pode ter a certeza ao certo quanto mais acima dos 250

    Responder
  4. Galileu says:
    17 de Janeiro de 2026 às 10:36

    Ridículo. Se o radar detetou 280km então o infrator ultrapassou o limite máximo homologado de 250km, ou seja, deverá sofrer a pena máxima para essa infração.

    Responder
  5. Ricardo says:
    17 de Janeiro de 2026 às 10:55

    Problema é que o equipamento acima de 250, não esta certificado, quer dizer que não é valida a leitura, por esse motivo muitos dos veículos vêm limitados a 250Km por algum motivo, se o proprietário ou o fabricante removeu ai sim podem fazer algo.
    E todos esses organismos deveriam saber disso mesmo, mesmo ao dar seguimento ao auto sabendo que o equipamento não esta homologado, tinham de saber isso mesmo, se não tem de investir em novos equipamentos (se for possível), se não sabem o condutor encontrou uma lacuna, apesar de o mesmo deveria saber que não deve circular a mais de 120Km, não sabemos a validade dos dados.

    Responder
  6. Joao Ptt says:
    17 de Janeiro de 2026 às 11:15

    Acho que muitos não entenderam o problema, o equipamento só estava certificado para até 250 km/h, se exibiu um valor superior não há como ter a certeza que o valor reflete a realidade e que não se trata de algum erro (confundir 150 com 250 por exemplo), pois nenhuma entidade certificada testou o equipamento para certificar que o mesmo está habilitado a exibir tal valor e que o mesmo corresponde à realidade.
    Trata-se da fiabilidade do equipamento, se só estava certificado para 250 km/ h era esse o valor máximo que deveria ter exibido. Se o equipamento era capaz de medir mais porque a GNR não pediu a certificação para uma maior velocidade?

    Responder
    • alberto caeiro says:
      17 de Janeiro de 2026 às 11:59

      está bem , pensa o seguinte quando vais a 80kmh numa localidade, pensa que os piões podem ser os teus filhos, os teus pais, ou familiares.. e depois já falas de outra maneira….. depois já é a psp ou gnr que nada fazem…… é mesmo tipico portugues…..

      Responder
    • Asiim says:
      17 de Janeiro de 2026 às 12:11

      Para anular a medição tens que primeiro demonstrar que aquele equipamento se encontrava defeituoso… não ter a certificação para velocidade superiores a 250km/h não é demonstração de defeito, isto porque se tem a certificação e calibrações em dia para a velocidades inferiores a 250km/h, então oficialmente o equipamento mede correctamente velocidades inferiores a 250km/h.
      Daí se conclui que se se apresenta uma velocidade superior a 250km/h é porque na realidade vai a uma velocidade superior a 250km/h. A única coisa que não se tem a certeza é do erro de medição. Poderá ser 280 ou 290 ou 270, mas o valor exacto é irrelevante para a conclusão da infração.

      Responder
  7. says:
    17 de Janeiro de 2026 às 11:17

    Ai é assim que se faz para evitar multas? Porreiro. Vou andar sempre acima dos 250km/h dentro das cidades a partir de agora.

    Responder
  8. Max says:
    17 de Janeiro de 2026 às 11:18

    o que há para dizer está dito:
    – A GNR autuou o condutor na A13 entre Salvaterra e Almeirim
    – A ANSR confirma que aquele radar só está certificado até 250 kmh e que há outros certificados até 300 kmh, cabendo às autoridades decidir quais compram
    – O condutor contestou a multa por o radar não poder servir como prova de que ia a 280 kmh
    – Há uns que dizem que o tribunal pode considerar que não há prova, tal como noutros casos em que o radar não estava calibrado.
    – Outros, mais sensatos, dizem que o radar estava calibrado – até 250kmh, se acusou 280 kmh pelo menos a 250 kmh ia.
    Como ir a mais de 80 kmh acima do permitido, ou seja, no caso, acima de 200 kmh, é o mesmo ir a 250 kmh ou a 280 kmh – é uma contraordenação muito grave – e espera-o uma multa de 500 € a 2500 €, perda de 4 pontos na carta e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos. Se havia trânsito na estrada e for considerado condução perigosa, pode passa a ser considerado crime rodoviário, com as sanções previstas no Código Penal.

    Responder
  9. Marko says:
    17 de Janeiro de 2026 às 11:32

    Isto parece-me uma falsa questão. A velocidade de 280 kms/hora não pode ser validade, isso parece obvio, tal como é óbvio que a velocidade de 250 kms/hora pode. Ou 240 para deixar uma margem técnica de segurança. Se o condutor recorrer e decidir reclamar está no seu direito. No entanto não se pode negar que seguramente estava a uma velocidade que pode ser tecnicamente definida de 240 ou 250 kms/hora.
    O importante neste caso, se realmente se quer que haja justiça é estabelecer que o condutor circulava definitivamente acima do valor legal e correspondente à penalização máxima prevista no código da estrada. Agora escapar impune é que me parecer injusto e um insulto à inteligência….

    Responder
  10. alberto caeiro says:
    17 de Janeiro de 2026 às 11:56

    só tenho pena dos inocentes que este individuo poderia ter morto na estrada sem terem culpa nenhuma, porque a dele seria um bem a sociedade em geral.

    Responder
  11. José Nunes says:
    17 de Janeiro de 2026 às 12:06

    É preciso é ser estúpido

    Responder
  12. Inculto says:
    17 de Janeiro de 2026 às 12:21

    Eu podia escrever aqui mil e umas maneiras de nunca pagar multas, mas depois vinha aqui alguém dizer que eu sou capitalista criminoso só por explorar falhas… Nunca paguei uma multa na minha vida…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google introduz a Personal Intelligence

World’s First 20 MW Offshore Wind Turbine Installed in Waters near Fujian

ID. Polo - Revelado o interior deste Volkswagen