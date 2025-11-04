PplWare Mobile

Stellantis conquistou o mercado automóvel em Portugal, e a marca mais vendida é líder isolada!

· Motores/Energia 5 Comentários

  1. Grunho says:
    4 de Novembro de 2025 às 15:07

    O sonho do tuga é um stellantis pure tech com correia de distribuição banhada a óleo.

  2. Max says:
    4 de Novembro de 2025 às 15:29

    Maserati: +50,2%; 3 unidades vendidas – diz a Stellantis, como reproduzido no post.
    Só faz sentido se vendeu 3 unidades e tinha vendido antes 2 unidades, com um crescimento de 50% – e não de 50,2%. Não têm cuidado nenhum com os números … ao menos o Rocha nem finge que tem 🙂

  3. Zé Fonseca A. says:
    4 de Novembro de 2025 às 15:31

    Para quem é entendido disto dos veículos chinocas, é impressão minha ou a única marca decente que aí anda é a xpeng?
    E porque se veem tantos byd e agora Stellantis e apenas meia dúzia de xpeng?

  4. Rui Almeida says:
    4 de Novembro de 2025 às 15:40

    Riam-se e façam pouco agora. Engulam o sapo bem fundo nas vossas gargantas. Só dizem mal do grupo Stellantis e agora ?? Agora remetam-se à vossa insignificância pois é o que merecem.

