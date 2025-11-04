Stellantis conquistou o mercado automóvel em Portugal, e a marca mais vendida é líder isolada!

Em outubro, a Stellantis liderou o mercado nacional em todas as frentes - Veículos de Passageiros (VP), Veículos Comerciais Ligeiros (VCL) e total (VP+VCL) - com uma quota de 24%.

A Stellantis destacou-se nas vendas de outubro de 2025 como o Grupo líder do mercado automóvel nacional, registando 4502 veículos vendidos e uma quota de 24%.

Desse total destacam-se os 3347 VP, que garantiram à Stellantis uma quota de 20,7%, e as 1155 unidades de VCL comercializadas, para uma quota de 46%.

No acumulado dos primeiros dez meses de 2025, o Grupo passou a totalizar 53.311 unidades vendidas, garantindo um quarto das vendas totais do mercado (25% de quota) e uma evolução de vendas de 6%.

Desse volume, 41.514 são VP (22,1% de quota e 7% de crescimento) e 11.797 são VCL (quota de 46,0%, +1%).

O Grupo Stellantis liderou, também, o mercado BEV nacional em todas as frentes no mês de outubro:

VP+VCL: 917 unidades e 18,7% de quota;

VP: 823 unidades e 17,8% de quota;

VCL: 94 unidades e 33,5% de quota.

Em termos acumulados, a prestação é igualmente notável:

VP+VCL: 8793 unidades e 20,0% de quota acumulada, registando um crescimento de 57%, e duplicando a evolução do mercado (+28%);

VP: 7765 unidades e 18,8% de quota e uma expressiva evolução de 56%, mais que duplicando a do mercado (+27%);

VCL: 1028 unidades, representando 38,3% de quota e um salto significativo face ao período homologo de +64% vs o crescimento do mercado de 42%.

Marca mais vendida de outubro pertence ao Grupo Stellantis

À semelhança dos últimos meses, a Peugeot voltou a destacar-se como a marca líder do mercado nacional em outubro, mantendo-se inalcançável no primeiro lugar em todas as categorias, no acumulado do presente ano.

No mercado VP+VCL comercializou 2046 unidades, garantindo 10,9% de quota no mês, volume que somou para um acumulado anual que passa agora para as 23.594 unidades (+6%), tendo 11,1% de quota.

A marca foi, também, líder no mercado VCL, com 438 unidades e 16,6% quota, para um acumulado anual de 4644 unidades e uma fatia de 18,1% do mercado, liderando, ainda, a vertente VCL-BEV em termos acumulados, com 19,0% quota (510 unidades).

Em termos de produtos, o SUV 2008 mantém-se o modelo mais vendido em Portugal, somando, à data, 6674 unidades vendidas, sendo imitado pelo Peugeot Partner, modelo "Made in Mangualde", de novo o furgão mais vendido no mês, e reforçando o seu estatuto de Comercial preferido dos profissionais em Portugal, com 3783 unidades matriculadas de janeiro a outubro de 2025.

Leapmotor no top 3 das marcas chinesas em outubro

Mais recente marca do portfólio da Stellantis, lançada em Portugal em abril, a Leapmotor foi, em outubro, a 3.ª marca chinesa de Novas Energias mais vendida no nosso país.

Matricularam-se 89 unidades no mês em análise, da gama de produtos T03, C10, C10 REEV, com o SUV B10 a juntar-se, agora, à gama. A marca encontra-se em fase de implementação, contando até ao momento 207 unidades vendidas.

Novos produtos geram evoluções noutras seis marcas

À semelhança do que tem sucedido nos últimos meses, decorrente da introdução de novos modelos nos catálogos das diferentes marcas do Grupo, houve seis delas que registaram, em outubro, crescimentos bastante acima da média do mercado VP (+5,4%):

Jeep: +52,9%; 182 unidades vendidas

FIAT: +32,7%; 461 unidades vendidas

Citroën: +32,5%; 843 unidades vendidas

Opel: +28,3%; 770 unidades vendidas

Alfa Romeo: +21,6%; 45 unidades vendidas

Maserati: +50,2%; 3 unidades vendidas.

Destaque para os crescimentos acumulados nos dez meses de 2025, muito superiores ao do mercado, das marcas Jeep (+40,1%; 2238 unidades vendidas), Opel (+17,1%; 8921 unidades vendidas), Alfa Romeo (+36,6%; 593 unidades vendidas) e Maserati (+32,0%; 33 unidades vendidas), refletindo o impacto positivo da renovação das respetivas gamas e da competitividade dos novos produtos.

Por fim, destaque para o Citroën Ami, no segmento dos Quadriciclos, que este mês acrescentou 34 novos registos e tem no acumulado 469 unidades e uma quota líder de 39,8%.