BLUETTI RVSolar 48V Power System: energia integrada para autocaravanas e barcos

A BLUETTI, referência global em soluções de energia limpa, apresenta o RVSolar 48V Power System, um sistema de alimentação totalmente integrado pensado para autocaravanas, embarcações e instalações off-grid.

Destinado a nómadas digitais, entusiastas de vanlife e utilizadores que procuram uma solução fiável e compacta, o sistema combina instalação rápida, gestão inteligente e capacidade suficiente para alimentar a maioria dos equipamentos de um veículo recreativo.

Instalação rápida e design simplificado

O grande trunfo do RVSolar é a sua configuração simplificada: composto por apenas cinco componentes principais, permite completar a instalação essencial em cerca de 30 minutos, reduzindo até 90% o tempo face a sistemas convencionais.

No centro da solução está o RV5 Power Hub, um equipamento 5-em-1 que integra funções essenciais e evita cablagens complexas:

Inversor/carregador para alimentar eletrodomésticos

Controlador MPPT para otimizar captação solar

Carregador de alternador para recarga em viagem

Conversor DC para dispositivos a 12/24 V

Proteções de circuito incorporadas

O sistema deteta automaticamente cada componente, ajustando a configuração para máxima segurança e facilidade de utilização.

O sistema foi concebido para um conjunto alargado de utilizadores: nómadas digitais que precisam de energia fiável em viagem, proprietários de autocaravanas que querem mais autonomia sem complicações, proprietários de embarcações que necessitam de soluções compactas e integráveis, e instaladores profissionais que procuram reduzir tempos e custos de montagem. A modularidade e a compatibilidade com protocolos abertos tornam o RVSolar uma base ideal para futuras expansões.

Potência e eficiência para qualquer aventura

O RVSolar é capaz de fornecer até 6000 W (AC + DC) ou 5 kVA, cobrindo cerca de 99% das necessidades típicas de uma autocaravana ou embarcação, desde ar condicionado e bombas até iluminação e eletrodomésticos. As baterias B4810 de 48 V são classificadas com IP65, incluem função de aquecimento automático para climas frios e são expansíveis até 122 kWh, oferecendo mais de 6000 ciclos de vida útil (até 17 anos).

Flexibilidade e integração aberta

O RVSolar suporta protocolos como CAN, RV-C e NMEA 2000, permitindo integração com baterias, painéis solares e periféricos de terceiros. A estrutura modular facilita upgrades e substituições, tornando o sistema adequado tanto a projetos DIY como a instalações profissionais em motorhomes, reboques ou barcos.

Controlo inteligente e carregamento rápido

Para monitorização e gestão, a BLUETTI disponibiliza a Epanel Smart Distribution Panel e o ecrã central Epad de 10,1” (opcionais), que permitem controlar até quatro circuitos AC e vinte DC em tempo real. A aplicação BLUETTI integra todas as leituras e ajustes, oferecendo visibilidade sobre consumo, produção solar e estados de carga.

O sistema suporta carregamento rápido e pode recarregar totalmente em apenas 90 minutos através de combinações de rede, painéis solares, gerador ou alternador do veículo, reduzindo significativamente os tempos de paragem.

Segurança e certificações

As baterias e o sistema passaram por testes e certificações que atestam a segurança operacional, incluindo padrões UL. A proteção IP65 nas baterias e as várias salvaguardas incorporadas no RV5 Power Hub garantem funcionamento fiável em ambientes exigentes.

Preços e desconto especial

O RVSolar 48V Power System já se encontra disponível no site oficial da BLUETTI com as opções de pacote de lançamento:

Pacote Básico (RV5 + B4810) : 2899€ (poupança de 800€)

: 2899€ (poupança de 800€) Pacote Smart (RV5 + B4810 + Epanel + Epad): 3799€ (poupança de 900€)

Além das promoções de lançamento, a BLUETTI anunciou um aumento do desconto especial para 10% no RVSolar 48V Power System. Esta oferta é válida entre 30 de setembro e 30 de novembro de 2025, utilizando o código PPLWARE10 no checkout.

Para mais detalhes técnicos, opções de compra e suporte, consulte a página oficial do produto BLUETTI RVSolar 48V Power System.

BLUETTI RVSolar 48V Power System