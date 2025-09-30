BLUETTI RVSolar 48V Power System: energia integrada para autocaravanas e barcos
A BLUETTI, referência global em soluções de energia limpa, apresenta o RVSolar 48V Power System, um sistema de alimentação totalmente integrado pensado para autocaravanas, embarcações e instalações off-grid.
Destinado a nómadas digitais, entusiastas de vanlife e utilizadores que procuram uma solução fiável e compacta, o sistema combina instalação rápida, gestão inteligente e capacidade suficiente para alimentar a maioria dos equipamentos de um veículo recreativo.
Instalação rápida e design simplificado
O grande trunfo do RVSolar é a sua configuração simplificada: composto por apenas cinco componentes principais, permite completar a instalação essencial em cerca de 30 minutos, reduzindo até 90% o tempo face a sistemas convencionais.
No centro da solução está o RV5 Power Hub, um equipamento 5-em-1 que integra funções essenciais e evita cablagens complexas:
- Inversor/carregador para alimentar eletrodomésticos
- Controlador MPPT para otimizar captação solar
- Carregador de alternador para recarga em viagem
- Conversor DC para dispositivos a 12/24 V
- Proteções de circuito incorporadas
O sistema deteta automaticamente cada componente, ajustando a configuração para máxima segurança e facilidade de utilização.
O sistema foi concebido para um conjunto alargado de utilizadores: nómadas digitais que precisam de energia fiável em viagem, proprietários de autocaravanas que querem mais autonomia sem complicações, proprietários de embarcações que necessitam de soluções compactas e integráveis, e instaladores profissionais que procuram reduzir tempos e custos de montagem. A modularidade e a compatibilidade com protocolos abertos tornam o RVSolar uma base ideal para futuras expansões.
Potência e eficiência para qualquer aventura
O RVSolar é capaz de fornecer até 6000 W (AC + DC) ou 5 kVA, cobrindo cerca de 99% das necessidades típicas de uma autocaravana ou embarcação, desde ar condicionado e bombas até iluminação e eletrodomésticos. As baterias B4810 de 48 V são classificadas com IP65, incluem função de aquecimento automático para climas frios e são expansíveis até 122 kWh, oferecendo mais de 6000 ciclos de vida útil (até 17 anos).
Flexibilidade e integração aberta
O RVSolar suporta protocolos como CAN, RV-C e NMEA 2000, permitindo integração com baterias, painéis solares e periféricos de terceiros. A estrutura modular facilita upgrades e substituições, tornando o sistema adequado tanto a projetos DIY como a instalações profissionais em motorhomes, reboques ou barcos.
Controlo inteligente e carregamento rápido
Para monitorização e gestão, a BLUETTI disponibiliza a Epanel Smart Distribution Panel e o ecrã central Epad de 10,1” (opcionais), que permitem controlar até quatro circuitos AC e vinte DC em tempo real. A aplicação BLUETTI integra todas as leituras e ajustes, oferecendo visibilidade sobre consumo, produção solar e estados de carga.
O sistema suporta carregamento rápido e pode recarregar totalmente em apenas 90 minutos através de combinações de rede, painéis solares, gerador ou alternador do veículo, reduzindo significativamente os tempos de paragem.
Segurança e certificações
As baterias e o sistema passaram por testes e certificações que atestam a segurança operacional, incluindo padrões UL. A proteção IP65 nas baterias e as várias salvaguardas incorporadas no RV5 Power Hub garantem funcionamento fiável em ambientes exigentes.
Preços e desconto especial
O RVSolar 48V Power System já se encontra disponível no site oficial da BLUETTI com as opções de pacote de lançamento:
- Pacote Básico (RV5 + B4810): 2899€ (poupança de 800€)
- Pacote Smart (RV5 + B4810 + Epanel + Epad): 3799€ (poupança de 900€)
Além das promoções de lançamento, a BLUETTI anunciou um aumento do desconto especial para 10% no RVSolar 48V Power System. Esta oferta é válida entre 30 de setembro e 30 de novembro de 2025, utilizando o código PPLWARE10 no checkout.
Para mais detalhes técnicos, opções de compra e suporte, consulte a página oficial do produto BLUETTI RVSolar 48V Power System.
BLUETTI RVSolar 48V Power System
Sobre a BLUETTI
Fundada em 2009, a BLUETTI é uma das marcas de referência em sistemas de energia portátil e soluções off-grid, presente em mais de 110 países. A empresa investe em investigação e desenvolvimento para elevar padrões de desempenho, segurança e sustentabilidade, com foco em produtos que facilitam a transição para energia limpa no dia a dia.