PSP alerta: em caso de impacto violento de um veículo contra um obstáculo…

A Polícia de Segurança Pública tem realizado várias publicações de sensibilização aos mais diversos níveis. Recentemente a PSP relembrou o que acontece em caso de impacto violento de um veículo contra um obstáculo.

Três tipos de choque aquando de um acidente contra um obstáculo

Segundo a PSP, em caso de impacto violento de um veículo contra um obstáculo ocorrem de imediato três tipos de choque:

o do veículo contra o obstáculo;

o dos ocupantes que não usem cintos de segurança contra o interior do veículo e contra os outros ocupantes;

o dos órgãos internos contra a estrutura óssea do corpo (esqueleto).

A utilização correta do cinto de segurança em todos os bancos, dianteiros e traseiros, é a medida mais eficaz para reduzir a gravidade das lesões ou até evitar a morte. Mesmo em percursos curtos e aparentemente inofensivos, o risco existe, e o cinto pode fazer toda a diferença.

Além disso, o incumprimento desta obrigação constitui contraordenação grave e pode resultar em coima e inibição de conduzir. Mais do que uma imposição legal, trata-se de um gesto simples que protege vidas.

A PSP relembra: a segurança começa em si. Proteja-se, proteja os seus passageiros e contribua para estradas mais seguras.