Portugueses valorizam carros, mas os preços atuais impedem a compra

· Motores/Energia 10 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. orelhas says:
    12 de Março de 2026 às 15:22

    é tão simples quanto isto …
    2006 comprei um carro segmento D, com 10 anos de idade e dei 15 mil euros
    2016 vendi anterior a 4 mil e comprei um do mesmo segmento (equivalente ao anterior) com 10 anos de idade e dei 13 mil euros
    2026 vendi anterior a 10 mil e agora quero comprar um nas mesmas condições aos negócios anteriores e “não consigo” pois pedem em média 35 mil euros
    se mesmo os usados já começa a ser complicado comprar …imaginem novos!

  2. TugAzeiteiro says:
    12 de Março de 2026 às 15:23

    Os fabricantes nos últimos 10 anos aumentaram consideravelmente o preço das viaturas, enquanto isso a nível percentual, os salários não subiram em igual proporção… para se conseguir colmatar o aumento das rendas, carros, supermercados, etc. Ou seja, o que é que estavam à espera? Depois um carro que custa 40mil Eur. (custa.. não vale), passados três anos está por 20mil Eur. Faz sentido comprar novo? Pois não me parece….

  3. Pascoal says:
    12 de Março de 2026 às 15:31

    É preciso gastar dinheiro em estudos para chegar a esta triste conclusão, isto quer dizer que a areia que a direita manda para iludir os portugueses “culpando os imigrantes” pelos maus salários serve para esconder os péssimos empresários tugas que pagam salários muito baixos e assim o português não compra carros novos nem pode ter mais filhos, chamo a isto genocídio .

    • Beelzebufo cersunado says:
      12 de Março de 2026 às 16:24

      Para certa gente a culpa cai sempre em cima dos empresários mas a verdade é que se há muita mão-de-obra disposta a trabalhar por pouco então vão aceitar receber pouco e quem trouxe para cá toda essa mão-de-obra foram os habilidosos da esquerda.
      Ou estava à espera que mão-de-obra importada aos magotes de países bastante pobres aumentasse magicamente os salários aos portugueses?

      • Grunho says:
        12 de Março de 2026 às 16:43

        A estratégia dos capitalistas para baixar salários é a criação de.um excedente de gado humano, que não vão usar para produzir, mas servem para criar pressão sobre os outros com aquele frase que eles adoram do “vês ali aqueles todos à espera do teu lugar?” Os cabecilhas das confederações patronais confirmaram isso mesmo e disseram à boca cheia que querem importar mais migrantes, a população nacional não lhes chega. Chama-se a isso “exército industrial de reserva”, e o fenómeno foi descoberto e estudado por Marx no século XIX. São os capitalistas que controlam as redes e as máfias importadoras de gado humano, não a esquerda revolucionária, e quem tem directamente a ganhar com isso.

  4. David Guerreiro says:
    12 de Março de 2026 às 15:41

    O fator fiscalidade também penaliza muito em Portugal. O mesmo carro novo em alguns países da UE é consideravelmente mais barato. Mas mesmo assim vendem-se bastantes carros novos. O português pode comer sandes ao jantar, mas não prescinde do carro novo.

  5. B@rão Vermelho says:
    12 de Março de 2026 às 15:42

    Ainda há dias no OLX, estava a ver um Pajero de 1994, 11.500€.
    Eu como acho que comprar carro é igual a mandar o dinheiro pela janela fora, tento mandar o mínimo possível, e tenho os carros que compro em segunda mão pelo menos 10 anos.

    • TugAzeiteiro says:
      12 de Março de 2026 às 16:54

      Jipes é para esquecer… Portugal deve ser o único pais do mundo onde pedem por um jipe velho, com +20 anos, valores absurdos… e isto tudo porque é impossível comprar jipes novo devido aos impostos ridículos que temos!

  6. Zacarias says:
    12 de Março de 2026 às 16:10

    Comprar lá fora fica por vezes mais barato, mesmo com os gastos de trazer o carro para Portugal

