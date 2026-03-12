Portugueses valorizam carros, mas os preços atuais impedem a compra

O preço dos automóveis novos pode estar a levar os portugueses a preferir o mercado de usados, segundo um estudo recente, que concluiu que, apesar de os consumidores continuarem a valorizar os automóveis, os preços atuais têm travado as intenções de compra.

Segundo um estudo recente conduzido pelo Observador Cetelem, marca comercial do BNP Paribas Personal Finance em Portugal, o preço dos automóveis novos pode estar a levar os portugueses a preferir o mercado de usados.

Intitulada "Setor Automóvel: Cinco vias para a retoma", a análise percebeu os fatores prioritários para alavancar um setor com forte relevância económica e social, que procura recuperar o dinamismo perdido nos últimos anos. De entre eles:

Preço;

Políticas públicas;

Dimensão emocional - como ligação às marcas e design;

Oferta;

Distribuição.

Além disso, , de acordo com um comunicado que compila os resultados, concluiu que os portugueses continuam a valorizar os automóveis, mas que os preços atuais têm travado as intenções de compra.

Este estudo reforça que o setor automóvel se encontra em momento de grande transformação, assente numa procura clara por automóveis novos mais simples, acessíveis e alinhados com o poder de compra das famílias.

Assumiu David Correia, diretor de Mobilidade do Cetelem, acrescentando que, "enquanto isto não acontecer, o mercado de usados continuará a ser a escolha natural dos portugueses".

Preço dos carros é o principal fator de tensão

Na Europa, as sucessivas crises (sanitárias, geopolíticas e económicas) fizeram cair as vendas anuais de 17 milhões de automóveis (2015-2019) para 11,75 milhões (2020-2024), gerando um défice de 20 milhões de veículos e envelhecendo o parque automóvel.

Portugal sentiu o impacto face ao ano de 2019 (345 mil produzidos e 268 mil vendidos), mas revelou resiliência em 2024: segundo a Associação de Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), o país produziu 260 mil unidades (+8,3% face a 2023) e vendeu 240 mil (+4,4%).

A recuperação continuou no primeiro semestre de 2025, com 143 mil viaturas comercializadas (+4,2% homólogos), com destaque para a quota de 20% de modelos elétricos.

Estes dados ajudam a explicar uma das conclusões do estudo:

94% dos inquiridos assume ter uma boa imagem dos carros novos , valor acima da média internacional (92%);

, valor acima da média internacional (92%); 85% mantêm uma opinião favorável sobre os usados (face à média internacional de 79%).

Ainda assim, o preço surge como principal fator de tensão: 92% afirmam que os preços aumentaram significativamente nos últimos anos (valor acima da média internacional de 84%), com 60% a entender que essa subida não é justificada.

Esta perceção da subida generalizada dos preços dos automóveis em Portugal leva a que, atualmente, 93% dos portugueses considerem os veículos novos demasiado caros, valores em linha com a média europeia.

Esta visão dos portugueses traduz-se em intenções de compra claras:

53% dos inquiridos a planear comprar um carro usado nos próximos cinco anos , valor acima da média internacional (51%);

, valor acima da média internacional (51%); 49% a admitir intenção de adquirir um carro novo no mesmo período (face à média internacional de 58%).

80% dos portugueses pedem medidas para o mercado automóvel

Para a redução de preços no mercado automóvel, a estabilidade e eficácia das políticas públicas são determinantes, com 80% dos inquiridos a defender medidas que incentivem diretamente a compra, como a produção de carros novos mais baratos e simples (62%), com menos opções, enquanto 78% apontam à redução das margens das fabricantes.

Além disso, apesar de Portugal ser um dos países onde o design automóvel é mais valorizado (76%), os inquiridos apontam alguns elementos que poderiam ser simplificados ou reduzidos para baixar o preço dos carros novos, nomeadamente:

Jantes e cor (40%);

Tamanho (23%);

Potência do motor (20%).

O estudo revela, também, que os concessionários continuam a desempenhar um papel central na relação com os consumidores, com 74% dos portugueses a revelarem elevados níveis de confiança no aconselhamento, na proposta de soluções de financiamento e na adequação da oferta.

Ao mesmo tempo, o digital ganha espaço: 44% admitem a possibilidade de comprar um automóvel totalmente online, embora persistam reservas ligadas à impossibilidade de experimentar o veículo (39%) ou à preferência pelo contacto presencial (44%).

O que dizem os dados sobre mobilidade elétrica?

Apesar de a mobilidade elétrica ser um caminho incontornável no setor automóvel, o Observador Cetelem percebeu que a transição elétrica continua a enfrentar obstáculos, nomeadamente:

Preços elevados;

Resistência dos consumidores;

Incerteza regulatória, com apenas 18% dos portugueses a considerarem claras as políticas públicas de apoio à aquisição destes veículos (valor abaixo da média europeia de 32%).

Ainda assim, 92% dos portugueses reconhece a importância de reduzir o impacto ambiental causado pelo atual parque automóvel e 64% consideram que já existem progressos.