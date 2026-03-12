Portugueses valorizam carros, mas os preços atuais impedem a compra
O preço dos automóveis novos pode estar a levar os portugueses a preferir o mercado de usados, segundo um estudo recente, que concluiu que, apesar de os consumidores continuarem a valorizar os automóveis, os preços atuais têm travado as intenções de compra.
Segundo um estudo recente conduzido pelo Observador Cetelem, marca comercial do BNP Paribas Personal Finance em Portugal, o preço dos automóveis novos pode estar a levar os portugueses a preferir o mercado de usados.
Intitulada "Setor Automóvel: Cinco vias para a retoma", a análise percebeu os fatores prioritários para alavancar um setor com forte relevância económica e social, que procura recuperar o dinamismo perdido nos últimos anos. De entre eles:
- Preço;
- Políticas públicas;
- Dimensão emocional - como ligação às marcas e design;
- Oferta;
- Distribuição.
Além disso, , de acordo com um comunicado que compila os resultados, concluiu que os portugueses continuam a valorizar os automóveis, mas que os preços atuais têm travado as intenções de compra.
Este estudo reforça que o setor automóvel se encontra em momento de grande transformação, assente numa procura clara por automóveis novos mais simples, acessíveis e alinhados com o poder de compra das famílias.
Assumiu David Correia, diretor de Mobilidade do Cetelem, acrescentando que, "enquanto isto não acontecer, o mercado de usados continuará a ser a escolha natural dos portugueses".
Preço dos carros é o principal fator de tensão
Na Europa, as sucessivas crises (sanitárias, geopolíticas e económicas) fizeram cair as vendas anuais de 17 milhões de automóveis (2015-2019) para 11,75 milhões (2020-2024), gerando um défice de 20 milhões de veículos e envelhecendo o parque automóvel.
Portugal sentiu o impacto face ao ano de 2019 (345 mil produzidos e 268 mil vendidos), mas revelou resiliência em 2024: segundo a Associação de Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), o país produziu 260 mil unidades (+8,3% face a 2023) e vendeu 240 mil (+4,4%).
A recuperação continuou no primeiro semestre de 2025, com 143 mil viaturas comercializadas (+4,2% homólogos), com destaque para a quota de 20% de modelos elétricos.
Estes dados ajudam a explicar uma das conclusões do estudo:
- 94% dos inquiridos assume ter uma boa imagem dos carros novos, valor acima da média internacional (92%);
- 85% mantêm uma opinião favorável sobre os usados (face à média internacional de 79%).
Ainda assim, o preço surge como principal fator de tensão: 92% afirmam que os preços aumentaram significativamente nos últimos anos (valor acima da média internacional de 84%), com 60% a entender que essa subida não é justificada.
Esta perceção da subida generalizada dos preços dos automóveis em Portugal leva a que, atualmente, 93% dos portugueses considerem os veículos novos demasiado caros, valores em linha com a média europeia.
Esta visão dos portugueses traduz-se em intenções de compra claras:
- 53% dos inquiridos a planear comprar um carro usado nos próximos cinco anos, valor acima da média internacional (51%);
- 49% a admitir intenção de adquirir um carro novo no mesmo período (face à média internacional de 58%).
80% dos portugueses pedem medidas para o mercado automóvel
Para a redução de preços no mercado automóvel, a estabilidade e eficácia das políticas públicas são determinantes, com 80% dos inquiridos a defender medidas que incentivem diretamente a compra, como a produção de carros novos mais baratos e simples (62%), com menos opções, enquanto 78% apontam à redução das margens das fabricantes.
Além disso, apesar de Portugal ser um dos países onde o design automóvel é mais valorizado (76%), os inquiridos apontam alguns elementos que poderiam ser simplificados ou reduzidos para baixar o preço dos carros novos, nomeadamente:
- Jantes e cor (40%);
- Tamanho (23%);
- Potência do motor (20%).
O estudo revela, também, que os concessionários continuam a desempenhar um papel central na relação com os consumidores, com 74% dos portugueses a revelarem elevados níveis de confiança no aconselhamento, na proposta de soluções de financiamento e na adequação da oferta.
Ao mesmo tempo, o digital ganha espaço: 44% admitem a possibilidade de comprar um automóvel totalmente online, embora persistam reservas ligadas à impossibilidade de experimentar o veículo (39%) ou à preferência pelo contacto presencial (44%).
O que dizem os dados sobre mobilidade elétrica?
Apesar de a mobilidade elétrica ser um caminho incontornável no setor automóvel, o Observador Cetelem percebeu que a transição elétrica continua a enfrentar obstáculos, nomeadamente:
- Preços elevados;
- Resistência dos consumidores;
- Incerteza regulatória, com apenas 18% dos portugueses a considerarem claras as políticas públicas de apoio à aquisição destes veículos (valor abaixo da média europeia de 32%).
Ainda assim, 92% dos portugueses reconhece a importância de reduzir o impacto ambiental causado pelo atual parque automóvel e 64% consideram que já existem progressos.
é tão simples quanto isto …
2006 comprei um carro segmento D, com 10 anos de idade e dei 15 mil euros
2016 vendi anterior a 4 mil e comprei um do mesmo segmento (equivalente ao anterior) com 10 anos de idade e dei 13 mil euros
2026 vendi anterior a 10 mil e agora quero comprar um nas mesmas condições aos negócios anteriores e “não consigo” pois pedem em média 35 mil euros
se mesmo os usados já começa a ser complicado comprar …imaginem novos!
+1 e eventualmente os usados aumentaram de valor precisamente por menor procura em novos no mesmo segmento
Os fabricantes nos últimos 10 anos aumentaram consideravelmente o preço das viaturas, enquanto isso a nível percentual, os salários não subiram em igual proporção… para se conseguir colmatar o aumento das rendas, carros, supermercados, etc. Ou seja, o que é que estavam à espera? Depois um carro que custa 40mil Eur. (custa.. não vale), passados três anos está por 20mil Eur. Faz sentido comprar novo? Pois não me parece….
É preciso gastar dinheiro em estudos para chegar a esta triste conclusão, isto quer dizer que a areia que a direita manda para iludir os portugueses “culpando os imigrantes” pelos maus salários serve para esconder os péssimos empresários tugas que pagam salários muito baixos e assim o português não compra carros novos nem pode ter mais filhos, chamo a isto genocídio .
Para certa gente a culpa cai sempre em cima dos empresários mas a verdade é que se há muita mão-de-obra disposta a trabalhar por pouco então vão aceitar receber pouco e quem trouxe para cá toda essa mão-de-obra foram os habilidosos da esquerda.
Ou estava à espera que mão-de-obra importada aos magotes de países bastante pobres aumentasse magicamente os salários aos portugueses?
A estratégia dos capitalistas para baixar salários é a criação de.um excedente de gado humano, que não vão usar para produzir, mas servem para criar pressão sobre os outros com aquele frase que eles adoram do “vês ali aqueles todos à espera do teu lugar?” Os cabecilhas das confederações patronais confirmaram isso mesmo e disseram à boca cheia que querem importar mais migrantes, a população nacional não lhes chega. Chama-se a isso “exército industrial de reserva”, e o fenómeno foi descoberto e estudado por Marx no século XIX. São os capitalistas que controlam as redes e as máfias importadoras de gado humano, não a esquerda revolucionária, e quem tem directamente a ganhar com isso.
O fator fiscalidade também penaliza muito em Portugal. O mesmo carro novo em alguns países da UE é consideravelmente mais barato. Mas mesmo assim vendem-se bastantes carros novos. O português pode comer sandes ao jantar, mas não prescinde do carro novo.
Ainda há dias no OLX, estava a ver um Pajero de 1994, 11.500€.
Eu como acho que comprar carro é igual a mandar o dinheiro pela janela fora, tento mandar o mínimo possível, e tenho os carros que compro em segunda mão pelo menos 10 anos.
Jipes é para esquecer… Portugal deve ser o único pais do mundo onde pedem por um jipe velho, com +20 anos, valores absurdos… e isto tudo porque é impossível comprar jipes novo devido aos impostos ridículos que temos!
Comprar lá fora fica por vezes mais barato, mesmo com os gastos de trazer o carro para Portugal