O mundo quer a arma ucraniana contra drones Shahed. Kiev prefere guardá-la para a guerra

A guerra na Ucrânia transformou os drones kamikaze Shahed, de origem iraniana e usados massivamente pela Rússia, numa das maiores ameaças modernas no campo de batalha. Baratos e lançados em enxames, estes drones conseguem saturar as defesas aéreas e atacar cidades ou infraestruturas críticas. Perante esta realidade, a Ucrânia desenvolveu soluções inesperadas para os neutralizar. O problema é que agora o resto do mundo quer essas tecnologias… e Kiev não está disposta a partilhá-las facilmente.

Drones baratos que criaram um problema caro

O Shahed-136 é um drone suicida relativamente simples e barato, estimando-se que cada unidade custe entre cerca de 20 mil e 50 mil dólares. Já os sistemas usados para o abater podem custar centenas de milhares de dólares por disparo.

Esta diferença criou aquilo que muitos analistas chamam de “problema económico da defesa aérea”. Para destruir um drone barato, os sistemas tradicionais utilizam mísseis muito mais caros, o que rapidamente esgota recursos.

Para contornar essa desvantagem, a Ucrânia começou a apostar em soluções mais baratas e criativas.

Entre elas estão:

Drones interceptores, que perseguem e colidem com os Shahed.

Equipas móveis com metralhadoras pesadas e sensores térmicos.

Guerra eletrónica, capaz de interferir com o GPS ou as comunicações dos drones.

Redes de vigilância e deteção adaptadas para identificar estas aeronaves a tempo.

O drone “Sting”, o interceptor que está a chamar a atenção

Um dos sistemas que mais interesse internacional tem despertado é o drone interceptor Sting, desenvolvido na Ucrânia para destruir drones kamikaze em pleno voo. Este modelo pode atingir velocidades superiores a 340 km/h e interceptar alvos a dezenas de quilómetros de distância.

Na prática, trata-se de um drone que caça outros drones. Em vez de gastar um míssil caro, um operador envia o interceptor para colidir com o alvo ou destruí-lo com precisão.

Segundo dados divulgados por especialistas militares, estas soluções já permitiram derrubar milhares de drones russos. Não surpreende, por isso, que vários países estejam interessados na tecnologia.

O mundo quer a tecnologia… mas Kiev precisa dela

Países do Médio Oriente e aliados ocidentais têm demonstrado interesse em adquirir ou produzir estes sistemas antidrones. No entanto, a Ucrânia enfrenta um dilema:

a procura internacional cresce rapidamente;

mas o país ainda precisa de grande parte desta tecnologia para a própria defesa.

Mesmo produzindo centenas ou milhares de unidades por dia, as forças ucranianas ainda não têm drones interceptores suficientes para cobrir todo o território e também faltam operadores treinados.

Por isso, tal como já aconteceu com outras tecnologias militares ao longo da história, Kiev está a seguir uma estratégia simples: manter a vantagem tecnológica enquanto a guerra continua.

A guerra que transformou a Ucrânia num laboratório militar

A invasão russa acabou por transformar o país num dos principais centros de inovação em guerra de drones e contra-drones. Pequenas equipas em oficinas improvisadas, muitas vezes em garagens ou caves, desenvolvem sistemas eletrónicos, sensores e drones adaptados ao combate real.

O resultado é um fenómeno curioso: uma tecnologia criada por necessidade no campo de batalha está agora a despertar o interesse de exércitos em todo o mundo.

Mas enquanto a guerra continuar, a prioridade de Kiev é clara. Primeiro defender o país. Só depois exportar a solução.