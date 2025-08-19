OpenAI lança plano ChatGPT por menos de 5 euros! Para quando em Portugal?

A OpenAI anunciou uma nova estratégia para o mercado indiano, um dos seus maiores a nível mundial. Lançou um plano de subscrição do ChatGPT por menos de 5 euros, e planeia expandi-lo a mais países no futuro.

ChatGPT Go: a nova aposta da OpenAI na Índia

A OpenAI lançou oficialmente na Índia um novo plano de subscrição pago para o ChatGPT, consideravelmente mais acessível. Denominado ChatGPT Go, o novo plano tem um custo mensal de 399 rupias (cerca de 4,30 euros), uma alternativa significativamente mais económica em comparação com o plano Plus, que custa 1999 rupias (aproximadamente 21,50 euros) por mês.

Este lançamento surge poucos dias após a empresa ter implementado a apresentação de preços na moeda local para todos os seus serviços. Adicionalmente, com o plano Go, os utilizadores indianos passam a poder efetuar pagamentos através da Unified Payment Interface (UPI), a popular infraestrutura de pagamentos da Índia.

Segundo Nick Turley, vice-presidente da OpenAI e responsável pelo ChatGPT, este plano foi concebido para oferecer um aumento substancial das capacidades disponíveis. Em comparação com o nível gratuito, o ChatGPT Go multiplica por 10 os limites de mensagens, a geração de imagens e o carregamento de ficheiros.

Turley destacou ainda que o plano Go duplica a capacidade de retenção de memória do chatbot, o que se traduz em respostas mais personalizadas e contextualmente relevantes ao longo de conversas mais longas.

Tornar o ChatGPT mais acessível tem sido um pedido fundamental dos utilizadores! Estamos a lançar o Go primeiro na Índia e iremos aprender com o feedback antes de o expandir para outros países.

Afirmou.

Boa estratégia para conquistar o mercado indiano

O objetivo da OpenAI é claro: capitalizar a enorme base de utilizadores na Índia, que, segundo o CEO Sam Altman, constitui o segundo maior mercado da empresa. Embora o país lidere em número de downloads da aplicação, a monetização tem sido um desafio.

Dados da empresa de análise AppFigures revelam que, nos últimos 90 dias, a Índia foi responsável por mais de 29 milhões de downloads da aplicação do ChatGPT. No entanto, a receita gerada no país durante o mesmo período foi de apenas 3,6 milhões de dólares.

Com um preço mais competitivo, a OpenAI espera convencer um maior número de utilizadores a aderir a um plano pago, o que poderá aumentar a sua taxa de conversão.

Esta iniciativa da OpenAI surge num cenário cada vez mais competitivo, onde outras gigantes tecnológicas procuram cativar os mais de 850 milhões de internautas indianos. Recentemente, a Perplexity estabeleceu uma parceria com a operadora de telecomunicações Airtel para oferecer subscrições Pro gratuitas, e a Google disponibilizou o seu plano AI Pro sem custos para estudantes no país durante um ano.

Apesar de o ChatGPT Go estar, para já, restrito geograficamente à Índia, a OpenAI já confirmou na sua página de suporte que está a trabalhar para expandir esta oferta a mais regiões no futuro. A existência deste plano, aliás, já tinha sido antecipada por Tibor Blaho, um engenheiro de software conhecido por revelar com precisão informações sobre futuros produtos de IA.

Leia também: