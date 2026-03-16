Novidades Playstation Plus para março de 2026

A Sony anunciou recentemente quais os jogos que chegam ao catálogo do PlayStation Plus Extra e Premium neste mês de março. Venham ver quais.

Já foram dados a conhecer quais os jogos que, sem custos adicionais, vão chegar ao catálogo do PlayStation Plus Extra e Premium neste mês de março.

Uma lista que engloba alguns titulos bem interessantes, como Persona 5 Royal ou Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Segue a lista de jogos que estarão disponíveis para todos os subscritores válidos do serviço PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 17 de março:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 para a Playstation 5

EA SPORTS Madden NFL 26 para a Playstation 5

Persona 5 Royal para a Playstation 4 / Playstation 5

Blasphemous 2 para a Playstation 4 / Playstation 5

Metal Eden para a Playstation 5

Lord of the Rings: Return to Moria para a Playstation 5

Astroneer para a Playstation 4 / Playstation 5

Por seu lado, este é também o momento em que alguns jogos vão deixar o catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, também a partir de 17 de março. Estes títulos são: Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Redout 2, Paradise Killer, Cris Tales, Circus Electrique, R-TYPE FINAL 3 Evolved.

Catálogo de clássicos (Premium)

Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation®Plus Premium este mês]

Tekken Dark Resurrection para a Playstation 4 / Playstation 5 da PSP