MicroProse anucia Airborne Ranger: Fightout

Lembram-se do "velhinho" Airborne Ranger? Pois bem! Está de regresso pelas mãos da MicroProse. Venham saber mais sobre este nostálgico regresso.

Diretamente do tempo dos Commodores Amiga e Spectrum 48K, chega-nos uma noticia bastante arrebatadora. A MicroProse acabou de anunciar o regresso de Airborne Ranger com Airborne Ranger: Fightout.

É uma tremenda noticia para todos os fãs destes anos dourados da indústria dos videojogos. Um regresso que tanto tem de saudosista como de perigoso pois, o legado deixado pelo jogo então é grande e as expetativas aumentam exponencialmente por isso mesmo.

Segundo o anuncio agora feito, este novo título cheio de ação baseia-se no clássico de 1987, mas adota novos elementos de jogabilidade mais modernos e mais imersivos.

E nada melhor para o regresso de AirBorne Ranger que o regresso com a possibilidade multijogador. Sim, Airborne Ranger: Fightout vai ter, além de um Modo Campanha, um Modo Multiplayer.

Com efeito, Airborne Ranger: Fightout, terá modos cooperativos para até quatro jogadores em simultâneo, oferecendo uma mistura de ação tática com mecânicas de sobrevivência.

Tal como no original, os jogadores vestem a pele de um soldado especial, num mundo onde o caos e os conflitos proliferam num futuro próximo. A evolução do jogador ao longo das missões, passa por, além de eliminar inimigos, recolher recursos, aprimorar habilidades do personagem e trabalhar em conjunto para as completar.

O jogo cooperativo foca, dessa forma, a sua atenção em trabalho de equipe e em estratégia. Os esquadrões terão de se coordenar para conseguir avançar pelos mais variados mapas, de forma a cumprirem objetivos e fazerem extrações de alto risco obtendo dessa forma, recompensas cada vez mais valiosas.

Como já é normal na industria de videojogos, a capacidade de personalização apresenta-se como parte fulcral da experiência, permitindo aos jogadores o ajuste das suas armas e equipamentos sem depender de caixas de saque ou outras mecânicas que envolvam micro transações.

Seja a solo, ou com amigos, o foco do jogo aponta no sentido de uma jogabilidade baseada nas habilidades de cada um e de um cuidadoso planeamento estratégico, para alcançar o sucesso.