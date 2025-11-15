Vai uma cervejinha em Tavern Keeper?

Tal como aqui indicámos, Tavern Keeper é um simulador de gestão de uma taberna que decorre num mundo de fantasia e já está disponível em Acesso Antecipado.

Os Greenheart Games revelaram recentemente que o seu jogo de gestão (de uma taberna), Tavern Keeper já se encontra disponível no Steam, em Acesso Antecipado, para quem quiser começar a servir umas cervejinhas.

Tavern Keeper combina mecânicas de gestão (com um grau de complexidade assinaláveis), com dinâmicas de personalização e decoração com grande liberdade criativa e com uma narrativa concisa tudo numa única experiência que promete ser diferente de tudo o resto.

Os jogadores terão a oportunidade de construir e personalizar a sua taberna, de uma forma totalmente livre. Poderão utilizar e posicionar milhares de itens com uma liberdade criativa total, que podem inclusive, ser partilhados com outros taberneiros virtuais.

No entanto, não basta apenas ter a estalagem totalmente decorada e equipada. É preciso também a contratação de funcionários, o abastecimento da despensa e um pouco de conhecimento dos habitantes locais, que serão os principais clientes, claro.

Clientes esses que podem passar por filósofos halflings a inventores orcs insanos.

Narrado por Steven Pacey, a campanha de Tavern Keeper convida os jogadores a visitar um mundo vibrante, repleto de culturas distintas e recheado por personagens super interessantes e ricos. Cada local apresenta também desafios novos a serem completados e novas histórias repletas de momentos inesperados e outras nuances.

O jogo apresenta uma liberdade de gestão total, permitindo o controlo até ao mais ínfimo detalhe ou então apenas relaxar e decorar à vontade a taberna. Tavern Keeper permite aos jogadores a decisão efetiva de qual o seu caminho ao leme do estabelecimento, seja administrando um bar aconchegante de bairro ou erigindo uma máquina de lucro implacavelmente eficiente.

Tavern Keeper já se encontra disponível em Acesso Antecipado no Steam.