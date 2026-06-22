Captain Tsubasa 2: World Fighters recebe trailer bombástico

Está prestes a chegar mas enquanto tal não acontece, foi revelado um novo trailer para Captain Tsubasa 2: World Fighters. Venham vê-lo.

Este novo trailer, com o nome Battle of the Strongest que foi agora revelado, mostra-nos um pouco mais de Captain Tsubasa 2: World Fighters oferecendo uma visão desta celebração eletrizante do futebol, da determinação e da busca pela grandeza no palco global.

Combinando visuais dinâmicos, ação de alta intensidade e uma narrativa poderosa, o trailer coloca a seleção nacional do Japão em destaque, acompanhando a sua ascensão enquanto se prepara para desafiar a elite mundial no Campeonato Mundial de Jovens. Unido por um objetivo comum, a equipa personifica o espírito de trabalho coletivo e ambição partilhada que define o caminho rumo à glória internacional.

Incluindo também várias outras seleções nacionais, o trailer evidencia a escala e a intensidade da competição global, destacando a diversidade de rivais que se interpõem entre o Japão e a vitória final. Com visuais deslumbrantes inspirados em anime, sequências a alta velocidade e as técnicas espetaculares que definem Captain Tsubasa há gerações, o vídeo mostra a progressão constante da equipa japonesa à medida que enfrenta adversários ferozes e avança em direção ao seu objetivo supremo: tornar-se campeã mundial.

Desde rivalidades intensas a momentos de união e determinação, cada cena constrói o caminho para o confronto final, que determinará quem é o mais forte no palco mundial.

As reservas já estão disponíveis para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, estando também abertas pré‑reservas físicas para a Nintendo Switch

Captain Tsubasa 2: World Fighters será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC via Steam, ainda este ano, com data por anunciar.