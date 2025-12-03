Novas Equipas Classic XI a caminho de EA SPORTS FC 26
A EA SPORTS revelou recentemente as 10 equipas Classic XI, que vão trazer de volta ao relvado (virtual) alguns dos maiores heróis da história do futebol. Venham saber mais...
EA SPORTS FC 26 prepara-se para receber reforços de peso. Estrelas galácticas que fazem parte do Olimpo do futebol e que para sempre perdurarão na memória deste fantástico desporto.
Tratam-se de verdadeiras lendas do desporto rei que marcaram eras lendárias nos seus clubes e ligas. As equipas agora anunciadas, são as equipas Classic XI do Chelsea FC, Juventus, FC Bayern München, Liverpool FC, Real Madrid, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, Serie A e Ligue 1 McDonald's em Kick Off ou Kick Off Rush.
De Franz Beckenbauer a Eden Hazard, o FC 26 oferece aos fãs do futebol de todo o mundo a oportunidade única de viver heróis e ícones de clubes e ligas no auge das suas carreiras, tudo num só videojogo. Os jogadores poderão defrontar seleções, recriar e reviver momentos históricos com uma variedade de campeões nacionais, vencedores da UEFA Champions League e os seus futebolistas favoritos ao longo de várias décadas.
LaLiga Starting XI
- Guarda redes: Iker Casillas
- Defesas: Carles Puyol, Fernando Hierro, Ronald Koeman
- Médios: Luís Figo, Xabi Alonso, Andrés Iniesta, Paulo Futre
- Avançados: Johan Cruyff, Raúl, Zinedine Zidane
"Tudo começa com a nossa comunidade e com a sua ligação apaixonada ao mundo do futebol", afirmou Jeff Sharma, Vice President of Brand do EA SPORTS FC. "Estamos entusiasmados por dar vida a estas equipas lendárias no FC 26, tanto para quem testemunhou a ascensão destes jogadores na cultura futebolística, como para quem os vai descobrir agora, numa experiência completamente nova dentro do videojogo."
FC 26 SHOWCASE JÁ DISPONÍVEL GLOBALMENTE
A partir de hoje, a EA SPORTS anuncia o regresso de EA SPORTS FC 26 Showcase, uma experiência de preview gratuita para o FC 26. O EA SPORTS FC 26 Showcase estará disponível para jogar nas seguintes plataformas - PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Amazon Luna, PlayStation 4 e Xbox One.
O FC 26 Showcase oferece aos jogadores uma introdução preparada para o The World's Game, com acesso gratuito a clubes e modos selecionados, incluindo Learn to Play, Kick-Off (com um conjunto limitado de clubes) e Clubs Rush (com progressão limitada).
O FC 26 Showcase foi concebido como uma experiência de preview do FC 26 — os jogadores podem experimentar modos selecionados sem custos e fazer upgrade de forma contínua para o videojogo completo EA SPORTS FC 26 quando desejarem, mantendo o seu progresso na mesma plataforma e utilizando a mesma Conta EA.