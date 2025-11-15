ADSE: está a pensar trocar de óculos ou lentes?

Se está a pensar trocar de óculos ou lentes, sabia que pode usufruir de condições vantajosas através da ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado)?

Saiba quanto lhe podem custar os óculos com a comparticipação da ADSE

As óticas com protocolo ADSE + Vantagem oferecem condições exclusivas aos beneficiários. Em Portugal são 28 óticas, espalhadas por todo o país, com descontos e vantagens para os beneficiários ADSE.

Depois, de adquirir os seus óculos ou lentes não se esqueça de submeter o pedido de reembolso da sua despesa.

Para calcular o valor da comparticipação a receber e quais os documentos necessários a entregar, utilize o Simulador de Reembolsos na ADSE.

Caso tenha dificuldade, a ADSE mostra-lhe como fazer um pedido de reembolso, passo a passo, aqui: Como pedir o reembolso.

Consulte a lista completa das óticas e outros parceiros no programa ADSE + Vantagem em: ADSE + Vantagem.

A ADSE é o sistema público de proteção na saúde para trabalhadores do Estado em Portugal. É o subsistema de saúde dos funcionários públicos. Funciona como um seguro de saúde, permitindo acesso a cuidados médicos com: descontos comparticipados (regime convencionado), reembolso de despesas feitas no setor privado (regime livre), acesso ao SNS como qualquer cidadão.