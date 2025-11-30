Um susto de jogo a caminho com The 9th Charnel

Encontra-se em fase terminal de desenvolvimento, o jogo The 9th Charnel. Desenvolvido pelo estúdio de uma pessoa só, SAIKAT DEB CREATIONS, o jogo já tem data de lançamento oficial.

Eis uma muito boa noticia para todos os fãs de videojogos de terror. Avizinha-se uma onda de arrepios e sustos, com o lançamento em breve de The 9th Charnel, uma aventura de terror psicológico, desenvolvida pelos estúdios SAIKAT DEB CREATIONS.

Entretanto, já se sabe a data de lançamento oficial do jogo, sendo que será lançado a 30 de janeiro de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. O jogo estará disponível em edições física e digital.

The 9th Charnel oferece uma narrativa única contada através da perspectivas de vários personagens, cada um preso num mundo distorcido por ideologias de culto perigosas. Inspirado em títulos clássicos de terror, o jogo combina secções de exploração, com sequências furtivas e combate com armas enquanto os jogadores tentam desvendar os mistérios arrepiantes que se escondem neste ambiente opressivo.

Trata-se de um jogo de terror psicológico e de sobrevivência com uma perspectiva na primeira pessoa, assente numa atmosfera rica e assustadora, através da qual pretende proporcionar uma experiência de ação e sobrevivência perturbadora e que incuta nos jogadores o sentimento de desespero.

Ao explorar os muitos mistérios deste mundo, o jogador apenas tem de sobreviver — seja através de furtividade ou usando as poucas armas à disposição.

The 9th Charnel será lançado a 30 de janeiro de 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.