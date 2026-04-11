FAA acredita que os melhores controladores de tráfego aéreo são os gamers

A Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos está a implementar uma estratégia para combater a escassez de controladores de tráfego aéreo. A nova campanha de recrutamento foca-se especificamente na comunidade de gamers, aproveitando as suas competências cognitivas.

FAA aposta nos gamers para o controlo de tráfego aéreo

A FAA lançou recentemente um anúncio de emprego que procura atrair entusiastas de videojogos para as suas vagas profissionais. Com a abertura do período anual de candidaturas marcada para o dia 17 de abril, a administração descreve esta fase como um período de "contratação superalimentada".

Através de um vídeo publicado no YouTube, a agência estabelece paralelos diretos entre a agilidade mental necessária para dominar um videojogo e a gestão complexa do espaço aéreo.

Além do desafio técnico, o incentivo financeiro é substancial, com um salário médio que atinge os 155.000 dólares após apenas três anos de serviço.

Estratégia adaptada às novas gerações de talentos

A campanha utiliza elementos visuais que remetem para a nostalgia de consolas como a Xbox One, apelando deliberadamente a jovens adultos gamers que se encontram no início da casa dos vinte anos. Segundo Sean P. Duffy, o Secretário dos Transportes dos Estados Unidos, é imperativo que as instituições governamentais se adaptem para alcançar os futuros profissionais do setor.

O governante sublinha que a linguagem inovadora desta campanha permite chegar a um grupo demográfico que já possui, de forma intrínseca, muitas das competências técnicas e de coordenação fundamentais para o sucesso nesta profissão de elevada responsabilidade.

Esta iniciativa surge num momento crítico para a aviação norte-americana. A FAA tem enfrentado dificuldades crescentes em contratar e reter pessoal desde a década de 2010, uma tendência que se agravou severamente durante o período da pandemia.

Apesar do esforço contínuo para aumentar o recrutamento desde 2021, os dados de 2025 revelam que o número de controladores ativos é inferior ao registado em 2015. Em sentido oposto, o volume de voos no sistema de controlo aumentou cerca de 10 por cento.

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