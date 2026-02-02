Aether & Iron, venham conhecer uma Nova Iorque alternativa

Encontra-se em desenvolvimento o titulo Aether & Iron, um RPG narrativo que convida os jogadores a viajarem no tempo até uma cidade de Nova Iorque alternativa, nos anos 30 (do século passado). Venham conhecer o jogo.

Os estúdios Seismic Squirrel anunciaram recentemente o desenvolvimento de Aether & Iron, o seu próximo jogo e que será lançado para PC (Steam) na primavera de 2026. Trata-se de um RPG com grande foco na narrativa que convida os jogadores a assumirem o papel de Gia, uma contrabandista que se move pelo perigoso submundo de uma Nova York alternativa em plena década de 1930.

O jogo apresenta um combate veicular por turnos e a sua história foi escrita por profissionais com créditos no ramo, e em jogos como Mass Effect, Far Cry e Sovereign Syndicate.

A ação de Aether & Iron decorre numa cidade alternativa de Nova York em plena década de 1930. A cidade cresceu bastante e foi gradualmente transformada numa cidade vertical. Mas, para isso também controibuiu bastante a descoberta de "éter", um componente essencial para a recém-descoberta tecnologia antigravitacional.

O jogador vai ter de se mover neste mundo novo e perigoso, podendo personalizar e aprimorar a sua frota de veículos movidos a éter com armas e armaduras, além de ter de recrutar camaradas de armas, cada qual com os seus talentos únicos e que podem fazer toda a diferença. As escolhas do jgoador moldam, não só apenas o seu caminho, como também o destino da própria cidade.

Pelo caminho o nosso personagem também vai evoluindo e ao aumentar as habilidades como a Astúcia, Inteligência e Coragem o jogador melhora as suas hipóteses de sobreviver e vingar neste novo e estranho mundo, quer seja no decorrer de combates como apenas em situações sociais.

Aos poucos e poucos, Gia é absorvida por uma conspiração global que ameaça toda a cidade, e é nesse ambiente mais pesado e conspirativo, que a nossa personagem vair reencontrar velhos amigos, mas também fará novos inimigos, enquanto descobre se os cidadãos desta nova Nova York conseguem encontrar esperança no futuro.

Aether & Iron será lançado no Steam, para PC, na primavera de 2026, e estará disponivel em inglês, espanhol (Espanha e América Latina), francês, alemão, polaco, russo, português brasileiro e chinês simplificado.