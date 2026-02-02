Sabe o que são ETF (Exchange Traded Fund)?

Se já se interessou por investimentos em bolsa, certamente já se deparou com o termo ETF. Mas afinal, o que significa e porque tem vindo a ganhar tanta popularidade?

Um ETF (Exchange Traded Fund) é, basicamente, um fundo de investimento negociado em bolsa. Funciona como um fundo tradicional, mas com a vantagem de ser comprado e vendido como uma ação ao longo do dia.

Ao comprar uma cota de um ETF, o investidor está a adquirir uma carteira de ativos. Pode incluir ações, obrigações, matérias-primas ou até criptomoedas. Esta diversificação permite reduzir o risco de depender de um único ativo, algo essencial para quem quer investir de forma mais segura.

Ao contrário dos fundos de investimento tradicionais, cujo preço é atualizado apenas uma vez por dia, os ETFs permitem negociar durante todo o horário de bolsa, com preços que flutuam de acordo com a oferta e a procura. Isto dá aos investidores maior controlo e flexibilidade na gestão das suas posições.

Outra vantagem dos ETFs são as taxas de gestão reduzidas, muitas vezes significativamente mais baixas do que as cobradas por fundos tradicionais, tornando-os uma opção atractiva tanto para investidores iniciantes como para os mais experientes.

Tipos de ETFs

ETFs de índices seguem índices como o S&P 500 ou Nasdaq.

ETFs temáticos focados em sectores específicos, como tecnologia ou energia limpa.

ETFs de matérias-primas investem em ouro, petróleo ou outros recursos naturais.

ETFs de criptomoedas replicam o valor de ativos digitais como Bitcoin ou XRP.



Um ETF é uma forma simples e eficiente de investir numa variedade de ativos ao mesmo tempo, com a conveniência de negociar como se fosse uma ação.