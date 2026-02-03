WhatsApp: descubra o que vai ter de pagar no plano de subscrição da Meta

O WhatsApp está a dar um novo passo para enriquecer a experiência do utilizador. A Meta trabalha num plano de subscrição do WhatsApp que oferece privilégios e opções especiais. Este novo modelo promete aos utilizadores uma experiência mais personalizada e avançada, para além das funcionalidades padrão. Conheça o que estará disponível.

Um novo plano de subscrição da Meta

Embora as funções principais da aplicação permaneçam gratuitas, o WhatsApp pretende diversificar o seu modelo de receitas e oferecer mais valor aos utilizadores com este pacote de subscrição opcional. A mais recente atualização do Android 2.26.4.8, distribuída pelo Programa Beta do Google Play, contém pistas importantes sobre as futuras funcionalidades pagas do WhatsApp da Meta.

Este novo sistema de subscrição, atualmente em desenvolvimento, oferecerá aos utilizadores uma gama de funcionalidades exclusivas e premium, concebidas para melhorar as capacidades existentes da aplicação e criar um ambiente de comunicação mais rico. De acordo com as informações divulgadas, os privilégios iniciais disponíveis para os subscritores serão:

Pacotes de stickers premium : os subscritores terão acesso a conjuntos de stickers exclusivos e animados, não disponíveis para os utilizadores da versão standard.

: os subscritores terão acesso a conjuntos de stickers exclusivos e animados, não disponíveis para os utilizadores da versão standard. Temas avançados para a aplicação : será possível personalizar a aplicação com diferentes cores e designs, indo além do clássico tema verde do WhatsApp.

: será possível personalizar a aplicação com diferentes cores e designs, indo além do clássico tema verde do WhatsApp. Mais conversas fixadas : embora o limite atual seja de três conversas fixadas, os subscritores poderão ultrapassar este limite para manter as conversas mais importantes no topo da lista.

: embora o limite atual seja de três conversas fixadas, os subscritores poderão ultrapassar este limite para manter as conversas mais importantes no topo da lista. Toques personalizados para conversas : está planeada uma nova coleção de toques, composta por sons de notificação e chamada criados exclusivamente para subscritores.

: está planeada uma nova coleção de toques, composta por sons de notificação e chamada criados exclusivamente para subscritores. Ícone da aplicação personalizável: os utilizadores poderão alterar o ícone do WhatsApp apresentado no ecrã inicial do telemóvel, escolhendo entre várias opções.

Ofertas que o WhatsApp passa a cobrar

Estas funcionalidades introduzem um nível de personalização e flexibilidade que o WhatsApp não oferecia anteriormente. A possibilidade de alterar o ícone e os temas da aplicação, em particular, permitirá aos utilizadores adaptá-la completamente ao seu gosto.

Atualmente, estas funcionalidades estão em fase de desenvolvimento e, ao que tudo indica, o WhatsApp irá utilizar um sistema de lista de espera para lançar o plano. Os utilizadores podem entrar nesta lista para estarem entre os primeiros a serem notificados quando o plano de subscrição estiver disponível. Esta abordagem permitirá que o WhatsApp liberte o recurso gradualmente, recolha feedback dos utilizadores e otimize o sistema.

A diferença para o plano sem anúncios atual?

Esta nova subscrição de características premium da Meta não deve ser confundida com a subscrição do separador “Atualizações” sem anúncios, anteriormente anunciada para utilizadores na Europa e no Reino Unido. Este novo “plano de subscrição do WhatsApp” concentra-se em adicionar funções totalmente novas e exclusivas, em vez de remover anúncios. Assim, é importante referir que os dois modelos de assinatura têm propósitos diferentes.