Australianos recorrem em massa às VPN, enquanto sites pornográficos bloqueiam acessos

Os australianos continuam numa corrida às redes privadas virtuais (em inglês, VPN), enquanto um dos maiores distribuidores de pornografia do mundo afirmou que estava a bloquear utilizadores nas suas plataformas.

Em dezembro do ano passado, a Austrália tornou-se o primeiro país a impor uma proibição a nível nacional da utilização das redes sociais por menores de 16 anos.

Uma lei separada exige, agora, que chatbots com Inteligência Artificial impeçam menores de aceder a determinados conteúdos, incluindo pornografia, violência extrema, material relacionado com automutilação e perturbações alimentares, sob pena de multas que podem chegar aos 34,5 milhões de dólares.

Além de exigir que os websites que divulgam pornografia verifiquem se os utilizadores têm mais de 18 anos, o país exige que as lojas de aplicações realizem verificações de idade antes de permitir o download de software classificado para maiores de 18 anos.

Segundo a comissária de eSafety do país, Julie Inman Grant, as medidas pretendem garantir que as crianças estão tão protegidas online quanto se espera que estejam no mundo físico.

Hoje em dia uma criança não pode entrar num bar e pedir uma bebida, não pode entrar num clube de striptease, nem entrar numa loja para adultos ou sentar-se numa mesa de blackjack num casino.

Disse a comissária, à Australian Broadcasting Corp, conforme citado pela Reuters, acrescentando que as medidas trazem "essas proteções que estabelecemos para as crianças para o domínio digital".

Empresa de websites pornográficos fala em regras mal estruturadas

Recentemente, um dos maiores distribuidores de pornografia do mundo afirmou estar a bloquear utilizadores nas suas plataformas.

Entretanto, um gráfico publicado pela Apple e citado pela agência noticiosa mostrava que três das 15 aplicações gratuitas mais descarregadas para smartphones na segunda-feira eram VPN. Dessas, a mais descarregada era a Super Unlimited Proxy, que aparecia à frente de qualquer plataforma de redes sociais, de acordo com o gráfico.

Entretanto, a empresa Aylo, sediada no Canadá e proprietária de uma grande rede de websites pornográficos, bloqueou o acesso de utilizadores australianos às plataformas RedTube e YouPorn, apresentando ao mesmo tempo uma versão do Pornhub sem conteúdo explícito.

Segundo a Reuters, todos os websites exibiam um aviso a informar que "de momento não estão a aceitar novos registos de contas na sua região".

Num e-mail, a Aylo afirmou que "restringiu o acesso às suas plataformas em vários locais, incluindo o Reino Unido, França e vários estados dos Estados Unidos, devido a leis de verificação de idade ineficazes e mal estruturadas".