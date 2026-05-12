A vida aos olhos de um gato com Cat Life Simulator

Todos de vós, que tenham um gato como animal doméstico, nunca se perguntaram: Como será a vida do meu gato? Pois bem, a resposta a essa pergunta em breve pode ser encontrada em Cat Life Simulator.

Foi anunciado oficialmente o jogo Cat Life Simulator que, tal como o nome indica, se trata de um simulador da vida de um gato.

Por outras palavras, trata-se de um jogo que permite aos jogadores vestirem a pele (e pelo) de um gato e de poderem apreciar a vida (e o seu quotidiano) sob o ponto de vista de um destes felinos.

Desenvolvido pelos estúdios Life Game Developers, Cat Life Simulator foi oficialmente revelado para PC. Basicamente, o jogo convida todos os jogadores a trocar as suas preocupações humanas do dia-a-dia, pela emoção da vida felina.

O território destes felinos domésticos, tal como acontece muitas vezes na realidade, abrange zonas tão diferentes que vão desde telhados ensolarados até salas de estar aconchegantes e passando por becos e ruelas escuras.

Ao vestir a pele de um gato, os jogadores terão uma cidade inteira como o seu playground preferido e poderão explorá-la como quiserem, sob as suas 4 patas. A cidade é um mundo aberto à exploração, à espera apenas de meter pés... ou melhor... patas a caminho.

Cat Life Simulator tenta simular o comportamento de um gato e, seja ronronando e roçando-se nos humanos para ganhar petiscos ou a criar um tremendo caos derrubando tudo o que vê pela frente, o jogador vai mesmo sentir na pele a liberdade toda que só um gato consegue dominar.

O mundo de Cat Life Simulator é um ambiente vivo e altamente interativo no qual a curiosidade do felino acaba por ser a sua maior ferramenta. O jogador poderá personalizar o seu pequeno herói de 4 patas com acessórios repletos de estilo, poderá formar alianças improváveis ​​com outros animais locais e explorar um mundo onde cada janela aberta convida a uma nova história.

A cidade de betão chama por nós... soltem o gato que há em vós!

Ainda não há data concreta para o lançamento de Cat Life Simulator, para PC.