DRAGON BALL: Sparking! ZERO recebe em breve o DLC “Super Limit-Breaking NEO”

A Bandai Namco anunciou que DRAGON BALL: Sparking! ZERO vai receber um novo pacote de conteúdos, intitulado "Super Limit-Breaking NEO DLC". A expansão estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, introduzindo novos modos de jogo, dezenas de personagens adicionais e várias novidades ao nível da jogabilidade.

Um dos grandes destaques deste DLC é a estreia de "Limit Breaker Journey", um novo modo para um jogador que permite escolher uma personagem favorita e desenvolvê-la ao longo de uma série de combates. Durante a aventura, os jogadores percorrem um mapa onde podem selecionar adversários com diferentes níveis de dificuldade, recorrendo às Battle Arts para obter vantagens estratégicas em combate. À medida que progridem, será possível melhorar os atributos das personagens e personalizar as suas capacidades, adaptando cada lutador ao estilo de jogo preferido.

Além deste novo modo, o conteúdo adicional acrescenta quatro novas Episode Battles, 33 personagens provenientes dos universos DRAGON BALL, DRAGON BALL Z, DRAGON BALL SUPER e DRAGON BALL GT, bem como quatro novos cenários, expandindo significativamente o leque de opções disponíveis para os jogadores.

Em paralelo com o lançamento do DLC, todos os jogadores terão acesso a uma atualização gratuita que introduz novas mecânicas de combate e vários ajustes à jogabilidade. Entre as novidades encontra-se o Sparking! Boost, uma habilidade que permite consumir uma grande quantidade de Skill Stock para aumentar temporariamente o poder ofensivo durante o Modo Sparking!. No entanto, quando este efeito termina, a personagem sofre uma redução temporária dos seus atributos, obrigando os jogadores a gerir cuidadosamente o momento ideal para utilizar esta vantagem.

A atualização adiciona ainda a mecânica Chain Blast, que cria novas oportunidades para prolongar os combos após lançar um adversário pelo ar. Ao trocar para uma personagem de reserva e continuar a ofensiva com um ataque de energia, será possível desencadear sequências devastadoras capazes de causar danos massivos. Estão também previstas novas variantes de cenários já existentes, aumentando a diversidade visual dos combates.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO encontra-se atualmente disponível para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. No entanto, o Super Limit-Breaking NEO DLC será inicialmente lançado apenas para PlayStation 5, Xbox Series X e PC. A Bandai Namco confirmou que mais informações sobre a disponibilidade do conteúdo nas versões para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 serão reveladas futuramente.

Para assinalar o anúncio, foi igualmente divulgado um novo trailer dedicado ao Super Limit-Breaking NEO DLC, que apresenta algumas das personagens, modos de jogo e mecânicas que os jogadores poderão experimentar a partir de 30 de julho.