Sony quer meter os maiores fãs de gaming dentro dos jogos da PlayStation

A Sony decidiu apostar numa ideia diferente para envolver a comunidade da PlayStation. A nova iniciativa, de nome The Playerbase, pretende levar jogadores reais para dentro dos videojogos, recorrendo a tecnologia de digitalização de imagem e corpo.

Ainda em fase inicial, o projeto arranca associado a um dos títulos mais populares da marca, o Gran Turismo 7. Na prática, a empresa lançou uma espécie de passatempo onde um jogador poderá ver o seu rosto integrado no jogo, ainda que de forma limitada.

Há mais de 30 anos que procuramos constantemente formas de celebrar a nossa comunidade de jogadores, que desempenha um papel fundamental na história e no futuro da PlayStation. Hoje, temos o prazer de oferecer a oportunidade de aproximar ainda mais alguns dos nossos dedicados fãs PlayStation da experiência PlayStation.

Lê-se numa publicação feita no blog oficial da PlayStation.

Além de ver a sua imagem num jogo icónico, o sortudo selecionado terá a possibilidade de criar elementos personalizados, como o design de um carro e um logótipo próprio.

Curiosamente, o vencedor deste primeiro desafio será convidado a deslocar-se a Los Angeles para realizar uma digitalização completa do corpo, mas a Sony não esclareceu de que forma essa informação será utilizada, especialmente tendo em conta que Gran Turismo 7 não é um jogo centrado em personagens humanas detalhadas.

Os interessados terão de passar por várias etapas, incluindo candidatura, envio de conteúdos e até entrevistas em vídeo. A iniciativa está disponível em várias regiões do mundo, mostrando que a Sony pretende testar o conceito à escala global.

Com o tempo, a empresa espera expandir a base de jogadores com a participação de outros estúdios PlayStation, "dando destaque aos fãs de formas que se enquadrem no estilo e no universo de cada jogo".