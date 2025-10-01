Novidades PlayStation Plus para o mês de outubro

Outubro, o camisola 10 dos meses do ano, já chegou. Com a sua chegada, hão-de chegar também novos jogos ao catálogo do Playstation Plus. Venham saber quais.

O catálogo do Playstation Plus prepara-se para receber novos titulos, com a chegada do mês de outubro.

Dessa forma, quem tiver uma subscrição válida do serviço poderá ter acesso gratuíto a uma boa série de bons jogos que revelamos já de seguida. Vamos ver...

Com efeito, a A Sony anunciou quais os títulos que chegarão em outubro sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus.

Estes jogos estarão disponíveis para download na PlayStation Store a partir da próxima terça-feira, dia 07 de outubro. Além disto, a SIE anunciou ainda que The Last of Us Parte II já se encontra disponível no Catálogo de Jogos do PlayStation Plus desde o passado dia 26 de setembro.

Alan Wake II

De realçar que em Alan Wake II, disponível para a PlayStation 5, Bright Falls, uma pequena comunidade rodeada por natureza selvagem no noroeste do Pacífico, está a ser ameaçada por uma série de homicídios ritualistas. Saga Anderson, uma brilhante agente do FBI conhecida por resolver casos impossíveis, decide investigar os homicídios. O caso transforma-se num pesadelo quando descobre páginas de uma história de terror que começa a tornar-se realidade. Alan Wake, um escritor encurralado num pesadelo para além do nosso mundo, escreve uma história obscura numa tentativa de mudar a realidade à sua volta e escapar desta prisão. Perseguido por um terror sombrio, Wake tenta manter a sua sanidade e derrotar o demónio no seu próprio jogo.

Goat Simulator 3

Já Goat Simulator 3, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, é uma nova e realística aventura numa quinta sandbox, onde os jogadores vão poder calçar os cascos da protagonista preferida de ninguém. Além disso, poderão ainda convidar até três amigos para um jogo cooperativo local ou online e espalhar o caos em equipa ou competir em minijogos e destruir a sua amizade.

Cocoon

Por outro lado, Cocoon, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, é uma abordagem única ao género de aventura com puzzles, em que cada mundo existe dentro de uma esfera que os jogadores podem transportar às costas. Aqui, estes poderão envolver-se na mecânica central de saltar entre mundos e combinar, manipular e reorganizá-los para resolver puzzles complexos.

Mais tarde este ano, a seleção de Clássicos do PlayStation Plus Premium vai receber ainda dois ícones de luta – Tekken 3, da PlayStation original, e Soulcalibur III, da PlayStation 2, bem como a aventura Tomb Raider Anniversary, também da PlayStation 2.