Valve adia lançamento da Steam Machine devido à crise na memória e no armazenamento

A Valve viu-se obrigada a ajustar os seus planos de lançamento para a Steam Machine, citando a atual instabilidade no fornecimento de componentes críticos para a indústria. O cenário de escassez global de memórias RAM e unidades de armazenamento está a impedir, por agora, a definição de um preço final e de uma data de chegada concreta ao mercado.

O impacto da escassez de hardware na Steam Machine da Valve

Através do seu blogue oficial, a Valve admitiu que a intenção original passava por já ter estabelecido o valor de venda e a disponibilidade do novo dispositivo nesta fase do ano. Contudo, o encarecimento acentuado do hardware e as dificuldades na cadeia de abastecimento forçaram a empresa a recuar.

Embora o objetivo inicial apontasse para o primeiro trimestre de 2026, essa janela de oportunidade foi oficialmente descartada. Ainda assim, a marca mantém a confiança de que conseguirá concretizar o lançamento durante a primeira metade do corrente ano, o que coloca o mês de junho como o horizonte temporal mais provável para a comercialização.

A Steam Machine representa o regresso da Valve ao segmento das consolas de sala, apresentando-se como um computador de formato compacto equipado com SteamOS. O sistema foi concebido para permitir jogar em resoluções 4K com uma fluidez de 60 fps. No que diz respeito à ficha técnica, o hardware planeado para este dispositivo inclui:

Processador: AMD Zen 4 de 6 núcleos (frequência até 4,8 GHz);

Placa gráfica: RDNA 3 semi-personalizada com 8 GB de memória GDDR6;

Memória RAM: 16 GB DDR5;

Armazenamento: configurações até 2 TB, com ranhura para cartões microSD;

Alimentação: fonte interna de 300 watts.

Consequências para o Steam Frame

Este panorama de incerteza não afeta apenas a consola de mesa. O Steam Frame, a nova plataforma de realidade virtual da empresa, também está dependente da evolução da crise de componentes.

A Valve encontra-se agora a navegar um mercado volátil, tentando garantir que tanto a Steam Machine como o Steam Frame cheguem às mãos dos consumidores sem novos sobressaltos no calendário.

Resta agora aguardar pela estabilização dos custos de produção para que a gigante do gaming possa, finalmente, revelar quanto terão os entusiastas de investir nestas novas máquinas de entretenimento.

