Prémio Geek d’Ouro entregue a curador do Museu LOAD ZX

Já por várias ocasiões nos referimos ao Museu LOAD ZX Spectrum, em Cantanhede, que tem levado a cabo um trabalho meritório na preservação do legado de uma das mais importantes plataformas de jogos de sempre: Spectrum 48k. Recentemente, o responsável pelo museu, foi condecorado com o Prémio Geek d'Ouro. Venham saber mais...

O aparecimento do Spectrum 48k, foi um dos momentos mais importantes da História dos Videojogos e plataformas de jogos, tendo-se revelado como o principal ponto de partida para tudo o que existe hoje em dia.

Tratou-se de uma época de ouro, que assistiu ao nascimento, não só de muitos (e bons) jogos que perduram no tempo mas, acima de tudo, de muitos profissionais do ramo que ao longo dos anos, foram responsáveis pela sua evolução e seu crescimento.

De tal forma que é mais que merecida a existência de um museu dedicado a esta ourada: Museu LOAD ZX, em Cantanhede.

E, graças ao seu trabalho ao longo dos anos, o Museu LOAD ZX tem mantido bem viva a nostálgica memória desta magnifica plataforma de jogos.

É por isso mesmo, que este prémio (como tantas outras menções no passado) se reveste de tremenda importância e relevância.

Com efeito, o Museu LOAD ZX, na pele do seu curador João Diogo Ramos, foi galardoado como Personalidade Geek de 2024 na VII Gala Geeks d’Ouro, realizada a 26 de Abril no Convento de S. Francisco na cidade de Coimbra, integrado no evento Coimbra BD.

Geek's d'Ouro Os Prémios Geek's d'Ouro surgiram em 2019 e tratam-se de uma organização do Café Mais Geek, em colaboração com a Academia Portuguesa da Cultura Geek - um conjunto de meios de comunicação social independentes, especialistas nas várias áreas dos prémios – e visam premiar o melhor conteúdo lançado em Portugal nas mais diversas áreas da cultura Geek. A categoria Personalidade Geek foi criada em 2023 e tornou-se entretanto especial e simbólica, em homenagem a Telmo Couto, o vencedor anterior que faleceu precocemente. De acordo com Eduardo Rodrigues do Café Mais Geek, que apresentou o prémio em questão, “esta categoria surgiu para homenagear as pessoas que todos os dias trabalham com dedicação, muitas vezes com poucos recursos, para que a Cultura Geek em Portugal seja mais rica, mais acessível e apaixonante”. Sobre o galardoado deste ano, apresentou-o como “alguém que tem movido mundos para colocar a região centro num mapa pouco esperado. Um nome que tem criado eventos únicos, projetado Portugal no cenário internacional de um nicho muito especial na nossa história e que tem alimentado junto dos mais novos a vontade de nunca esquecer um microcomputador que foi essencial para o desenvolvimento dos videojogos no nosso país”.

João Diogo Ramos, ao receber o galardão e visivelmente honrado pelo contexto especial desta categoria do prémio, destacou ser apenas “a face mais visível de um projeto que envolve um conjunto grande de voluntários, que trabalha com muita paixão e a quem agradeceu”.

Estendeu ainda os agradecimentos às entidades que apoiam o museu, destacando a decisiva colaboração do Município de Cantanhede que acreditou no projeto desde o desafio inicial lançado em 2019. Continuou em jeito de balanço, referindo que o quinto ano de vida do Museu está a ser incrível, tendo o mesmo também já ganho o prémio “Comunidade” dos Spotlight Awards (os prémios da Indústria de Videojogos Portuguesa). “Não trabalhamos para os prémios, mas estes mostram que há impacto do trabalho que estamos a fazer!” concluiu agradecido.

Em meu nome e do Pplware gostaria de dar os parabéns a Joao Diogo Ramos e ao Museu LOAD ZX pelo prémio agora atribuído e pelo seu duro trabalho de manter vivo um legado de todos nós!