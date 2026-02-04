Reptilian Rising, luta contra seres reptilieanos de outro mundo

Encontra-se prestes a chegar, Reptilian Rising, um RPG de ficção cientifica no qual a Humanidade se encontra em perigo perante uma invasão de seres reptilianos. Venham ver como começa a batalha das nossas vidas.

Reptilian Rising é um RPG que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Robot Circus e bebe inspiração tanto em jogos de tabuleiro dos anos 80, como em séries de ficção cientifica da mesma altura (lembram-se de “V, a Batalha Final”).

A Robot Circus revelou recentemente que Reptilian Rising, que se pode considerar como um RPG tático por turnos e que apresenta gráficos em stop-motion, vai receber uma nova demo no dia 18 de fevereiro no Steam.

O jogo completo está previsto para ser lançado em formato digital neste outono para Nintendo Switch e Steam e os jogadores de Nintendo Switch também poderão receber o jogo em formato físico.

Reptilian Rising, lutar contra répteis

A linha do tempo e todos nela (incluindo você) estão sob ataque! O jogador vai ter de enfrentar uma ameaça diferente daquelas a que estamos habituados, a Ascensão dos Répteis, que o levará numa luta em campos de batalha através do tempo. A luta contra os "lagartos" decorrerá em sete períodos históricos, e para vencer, o jogador terá de recrutar os melhores heróis da humanidade e aprimorá-los de forma a permanecerem preparados para a grande batalha que se aproxima.

Para levar a cabo a sua missão, os jogadores irão assumir o papel de alguns da Humanidade. Na luta contra os invasores, o jogador contará com o que de melhor a nossa espécie já produziu. Para tal, poderá invocar heróis dos primórdios da história da Humanidade, como o bélico Júlio César, o justiceiro medieval Robin Hood, a grande mente da ciência Albert Einstein, lideres incontestaveis como Winston Churchill ou beldades letais como a querida Cleópatra.

Grande parte do jogo vai decorrer a viajar no tempo. Essas viagens serão muito mais do que entrar num DeLorean, numa cabine telefônica ou numa cabine policial retro. Em Reptilian Rising, o jogador irá usar energia temporal em habilidades de distorção temporal para confundir os Reptilianos. Poderá ainda criar clones das suas tropas ou criar portais temporais para transportar rapidamente as suas tropas

Existem várias classes de inimigos retilíneos tais como um dinossauro fascista com três cabeças, um Triceratops armado com uma minigun entre muitos outros.

Reptilian Rising, será lançado no outono mas vai receber uma demo no dia 18 de fevereiro no Steam.