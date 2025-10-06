Data marcada para o terror de Dark Atlas: Infernum

Os estúdios Night Council Studio revelaram a data de lançamento oficial de Night Council Studio, o teu titulo de terror que se encontra em fase final de desenvolvimento. Venham saber quando sai o jogo.

"O pesadelo aproxima-se a rapidamente." com a iminente chegada de Dark Atlas: Infernum, o título de survival horror psicológico dos estúdios Night Council Studios.

A data de lançamento oficial já foi anunciada e preparem-se... os sustos irão começar a 14 de novembro, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X e mergulhando os jogadores num mundo distorcido de terror e realidade fragmentada. Além do anúncio da data de lançamento, foi também indicado que já se encontra disponível uma demo gratuita e jogável no Steam como parte do Steam Next Fest, bem como na Playstation 5.

Em Dark Atlas: Infernum, o jogador assume o papel de Natalia Asensio, a Grã-mestre de uma ordem esotérica secreta. À medida que o mundo se vai desmoronando e múltiplos horrores interdimensionais invadem a nossa realidade, Natalia apercebe-se de que só ela poderá impedir a destruição e caos que se avizinham.

Natalia acorda de forma misteriosa num porão escuro e empoeirado, drogada, desorientada e atormentada por vozes desencarnadas que sussurram ordens enigmáticas. Ela deverá enfrentar uma mistura aterrorizante de ameaças físicas e psicológicas, numa jornada na qual cada passo pode levar à salvação... ou à loucura.

Cada evento ou acontecimento em Dark Atlas: Infernum foi propositadamente desenhado para se tornar num momento inquietante e perturbador para os jogadores. Desde paisagens sonoras arrepiantes a ambientes pressionantes meticulosamente detalhados, o jogo mergulha os jogadores numa atmosfera sombria e opressiva, onde a única fuga vai se encontrar bem escondida nos recantos mais sombrios da mente.

Á medida que avança na história, o jogador vai navegar por dimensões em colapso e desvendar a identidade fragmentada de Natalia naquela que será uma verdadeira experiência de terror e horror psicológico. O jogo assenta-se numa narrativa construída de propósito para ajudar a criar todo este ambiente soturno e pesado.

Dark Atlas: Infernum combina elementos de ação com furtividade, na medida que tanto convida os jogadores a agir energeticamente em determinados momentos como lhes concede a oportunidade de evitar os inimigos com o uso inteligente da escuridão e da percepção do ambiente. Na maior parte das vezes, a escuridão será o melhor amigo e o conselho será... mantenha-se escondido e talvez... talvez, sobreviva.

Dark Atlas: Infernum será lançado a14 de novembro para PC (via Steam), na PlayStation 5 e na Xbox Series X.