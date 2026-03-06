Microsoft patenteia IA que passará a parte difícil dos jogos por si

A Microsoft submeteu recentemente uma série de patentes que descrevem um ecossistema de ajuda em tempo real para jogadores, permitindo que uma inteligência artificial (IA) ou outro utilizador assuma o controlo da partida para ultrapassar desafios.

O papel da IA no mundo dos jogos

O documento principal, designado "State Management for Video Game Help Sessions", detalha o funcionamento de uma interface que sugeriria a intervenção de um assistente externo. Este colaborador teria a capacidade de assumir o controlo temporário do comando para executar ações específicas, como derrotar um boss ou garantir uma volta perfeita no simulador F1 2025.

Assim que o objetivo fosse alcançado, o controlo seria devolvido ao jogador de forma imediata e fluida, sem necessidade de interromper ou reiniciar a sessão.

A proposta da tecnológica de Redmond assenta em duas vertentes: o apoio direto de outros jogadores ou a utilização de uma IA treinada para atuar como guia. Em ambos os cenários, o sistema prevê a inclusão de um chat direto, permitindo a comunicação com o assistente durante a execução da tarefa.

A evolução do Copilot no ecossistema Xbox

Para garantir a integridade da experiência, a Microsoft previu diversos filtros de segurança e registo. Os documentos mencionam que o emparelhamento de utilizadores será realizado com base em intervalos de idade e níveis de experiência, prevenindo que menores de idade sejam expostos a conteúdos inadequados.

Além disso, o sistema será capaz de identificar quem desbloqueou uma determinada conquista durante a sessão partilhada, oferecendo ao jogador a opção de validar o progresso obtido ou, se preferir, retroceder na partida.

Embora a Microsoft já tenha iniciado a implementação do Copilot como ferramenta de auxílio, esta nova patente eleva a integração a um patamar superior. O objetivo é reduzir a fricção sentida pelos jogadores quando enfrentam títulos de elevada dificuldade. A IA passará a ser um colaborador ativo, integrado diretamente na sessão de jogo.

Um dos aspetos mais relevantes é o treino de modelos de linguagem especificamente para substituir o fator humano em determinadas tarefas. À semelhança do que já foi demonstrado em títulos como StarCraft ou Go, a IA será educada para se tornar especialista em mecânicas de jogo.

Controlo de acessos bem estruturado

A arquitetura do sistema contempla ainda a gestão de comandos não autorizados. A Microsoft descreve mecanismos para filtrar quais as instruções do assistente que devem ser replicadas no jogo, bloqueando qualquer ação que se desvie do propósito da ajuda solicitada.

Este controlo rigoroso permite que o dono da sessão interrompa a assistência a qualquer momento, caso detete comportamentos inadequados.

Por último, o projeto menciona métricas de reputação para os assistentes humanos. Os jogadores poderão consultar o perfil e a pontuação de quem os irá ajudar, fomentando uma comunidade baseada na confiança e na qualidade do suporte prestado, seguindo o modelo já aplicado noutras plataformas de suporte da empresa.

Embora esta tecnologia se encontre ainda em fase de patente, representa um passo significativo na estratégia da Xbox para tornar os videojogos mais acessíveis a todos os públicos.

Leia também: