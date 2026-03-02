Lenovo surpreende com uma impressionante consola portátil dobrável para jogos

No Mobile World Congress (MWC) 2026, um evento que expõe as inovações tecnológicas mais disruptivas e junta líderes tecnológicos, a Lenovo está a mostrar uma impressionante consola portátil dobrável para jogos.

De nome Legion Go Fold, a Lenovo está a mostra, no MWC 2026, uma versão dobrável arrojada da sua consola portátil topo de gama.

A ainda conceito inclui um ecrã POLED com uma dobradiça ao centro, permitindo expandir o tamanho de 7,7 polegadas para 11,6 polegadas.

O dispositivo conta com comandos destacáveis, bem como um teclado sem fios removível, permitindo-lhe funcionar como um portátil com Windows.

Enquanto laboratório de ideias, o MWC 2025 foi palco da apresentação de uma consola dobrável pela Samsung. Contudo, a Laptop Mag descreveu-a como uma "Nintendo Switch já partida".

Entretanto, o conceito da Lenovo, que pode muito bem chegar aos consumidores, tendo em conta o histórico da marca em transformar protótipos em produtos reais, pode vir a ser bem recebida pelos gamers.

Consola dobrável da Lenovo é para os jogadores que não querem perder tempo

Num comunicado enviado à imprensa, citado pelo Mashable, a Lenovo apresentou o equipamento como pensado "para jogadores que não têm horas para estar sentados em frente a uma televisão ou a um PC, ou que não querem transportar simultaneamente um portátil para trabalhar e uma consola portátil para jogar quando viajam".

A Legion Go Fold pode ser utilizada de várias formas graças aos seus comandos destacáveis, que suportam orientação horizontal e vertical.

No modo portátil padrão, os comandos encaixam em ambos os lados do ecrã dobrado. No modo Full Screen horizontal, o ecrã abre-se no sentido horizontal, aumentando significativamente a área de visualização.

No modo vertical de ecrã dividido, o ecrã fica posicionado na vertical e dividido entre diferentes aplicações. Segundo a Lenovo, o utilizador pode, por exemplo, jogar numa metade enquanto faz streaming ou consulta informações na outra.

No modo Desktop expandido, a consola de jogos dobrável transforma-se num portátil em formato concha, com o teclado ligado ao ecrã.

O comando direito, que funciona como rato vertical, inclui um pequeno ecrã que serve de touchpad, visor de métricas de desempenho ou definições, além de possuir uma tecla rápida personalizada.

Embora Lenovo não tenha mencionado especificamente este detalhe no seu comunicado, as imagens do material de imprensa mostram a Legion Go Fold num quinto modo, com o ecrã totalmente aberto e colocado na vertical.

Os comandos podem ser utilizados separadamente em cada mão ou unidos ao centro para formar um comando tradicional de tamanho completo.

Segundo a marca, a Legion Go Fold vem equipada com um processador Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB de RAM e uma bateria de 48 Whr.

Sobre potenciais preços, a Lenovo não avançou qualquer estimativa para a Legion Go Fold. Contudo, é praticamente certo que custará mais do que a sua Legion Go 2, cujo preço começa nos 1099,01 euros.