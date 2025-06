Nova Xbox no horizonte: Microsoft e AMD estão a trabalhar em hardware de nova geração

Num cenário onde o futuro das consolas é frequentemente debatido face ao crescimento do cloud gaming e dos dispositivos móveis, a Microsoft envia uma mensagem clara: as consolas são, e continuarão a ser, um pilar fundamental da sua estratégia. A empresa de Redmond confirmou oficialmente os seus planos para a próxima geração de hardware Xbox.

Aliança estratégica com a AMD

Já em fevereiro de 2024, a Microsoft tinha deixado antever novidades significativas. Agora, a confirmação é inequívoca: está em desenvolvimento uma nova geração de consolas Xbox. Sarah Bond, presidente da Xbox, revelou que, para este ambicioso projeto, a Microsoft voltará a contar com a AMD.

Esta colaboração não é uma novidade, visto que tanto a Xbox Series X como a Xbox Series S integram processadores concebidos em parceria com a AMD, uma prática também seguida pela Sony na sua PlayStation 5.

Bond descreveu esta aliança como uma "colaboração estratégica plurianual" centrada no desenvolvimento conjunto de silício para um "portefólio de dispositivos, incluindo as nossas consolas Xbox da próxima geração, tanto na sua sala de estar como nas suas mãos".

É precisamente esta última expressão, "nas suas mãos", que tem gerado considerável expectativa e especulação sobre possíveis formatos portáteis.

O futuro do hardware Xbox

A aposta contínua da Microsoft no hardware é evidente. Esta confirmação surge pouco depois do anúncio de novos dispositivos Xbox Ally, fruto de uma colaboração com a Asus. Estes equipamentos, previstos para o final deste ano, prometem uma nova experiência Xbox integrada no Windows, o que facilitará o acesso a outras plataformas, como a Steam.

Tudo indica que a Microsoft pretende replicar esta abordagem multifacetada na sua próxima geração de consolas.

Uma das grandes preocupações dos jogadores tem que ver com a retrocompatibilidade. Sarah Bond procurou tranquilizar a comunidade: assegurou que a nova geração Xbox será compatível com os jogos anteriores. A empresa não visa apenas oferecer uma consola mais potente, mas também garantir a continuidade e o valor do catálogo existente.

A visão da Microsoft transcende a consola tradicional. Nas palavras de Bond, o objetivo é construir uma "plataforma de jogo que o acompanhe sempre", independentemente do dispositivo. A próxima geração Xbox está a ser desenvolvida com esta filosofia em mente: proporcionar uma experiência coesa na sala de estar, em mobilidade - seja através de uma consola portátil dedicada ou outros dispositivos - no PC e através da cloud.

Outra das mensagens mais interessantes da intervenção da Microsoft relaciona-se com o modelo de distribuição.

Queremos oferecer uma experiência Xbox que não esteja vinculada a uma única loja nem a um só dispositivo.

Afirmou Bond. Embora não tenham sido revelados pormenores concretos, uma maior liberdade na escolha de plataformas e modelos de acesso é, sem dúvida, uma notícia positiva para os utilizadores.

