Administração Trump está a pagar milhões para cancelar projetos de energia eólica

A administração liderada por Donald Trump firmou acordos com duas grandes empresas do setor energético para que estas abandonem projetos de energia eólica offshore. Em troca, ambas irão direcionar investimentos para iniciativas ligadas ao petróleo e gás natural.

Projetos de energia eólica ainda em fase inicial são cancelados

Os entendimentos foram divulgados através de um comunicado oficial do Departamento do Interior, que identificou as empresas Bluepoint Wind e Golden State Wind como protagonistas desta mudança. No total, os contratos implicam compensações financeiras que ascendem a 885 milhões de dólares.

As duas empresas comprometeram-se ainda a não avançar com novos projetos de energia eólica offshore em território norte-americano.

Os projetos afetados encontravam-se numa fase embrionária. O parque eólico Bluepoint Wind estava planeado para a costa de Nova Jérsia e Nova Iorque, enquanto o Golden State Wind seria desenvolvido ao largo da costa central da Califórnia.

Como parte dos acordos, o governo norte-americano irá reembolsar integralmente os valores pagos pelas licenças, originalmente atribuídas durante a administração de Joe Biden. O secretário do Interior, Doug Burgum, justificou a decisão afirmando que estes projetos apenas eram viáveis graças a elevados subsídios públicos.

Investimento redirecionado para gás natural e petróleo

A Global Infrastructure Partners, que detém parte do projeto Bluepoint Wind em parceria com a Ocean Winds, planeia investir até 765 milhões de dólares numa infraestrutura de gás natural liquefeito nos Estados Unidos.

Por sua vez, a Ocean Winds, também envolvida no Golden State Wind, deverá recuperar cerca de 120 milhões de dólares em taxas de licenciamento. Este montante será reinvestido em novos projetos de exploração de petróleo e gás na região do Golfo do México.

Este tipo de acordo não é inédito. A administração Trump tinha já estabelecido um entendimento semelhante com a empresa francesa TotalEnergies. Estas decisões reforçam a posição do governo norte-americano em privilegiar combustíveis fósseis, afastando-se de uma aposta em energias renováveis, como a eólica.

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