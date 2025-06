China diz ter conseguido internet 5x mais rápida que sistema de Starlink

A China conseguiu estabelecer uma comunicação laser entre satélites e a Terra a uma velocidade de 100 Gbps. Comparando com o sistema da Starlink, da SpaceX, foi possível ter velocidades de internet 5x mais rápidas.

Experiência foi realizada com um satélite a uma altitude de 36 mil quilómetros

A empresa chinesa Chang Guang Satellite Technology usou um satélite da sua constelação Jilin-1 para transmitir dados via laser para uma estação terrestre móvel (instalada num camião), conseguindo atingir 100 gigabits por segundo (Gbps). Isto permite transmitir, por exemplo, 10 filmes em alta definição por segundo.

A experiência foi realizada com um satélite a uma altitude de 36 mil quilómetros e um telescópio terrestre de 1,8 metros localizado na província de Yunnan, no sudoeste do país, noticiou o diário "South China Morning Post", com sede em Hong Kong.

Esta tecnologia pode servir de base para redes 6G e para melhorar a infraestrutura global de comunicações.

A Starlink já usa comunicação laser entre satélites (interligação orbital), mas ainda não implementou comunicação laser entre satélites e estações terrestres. Nesta área específica (laser solo-satélite), a China ultrapassou temporariamente a Starlink no que diz respeito a velocidades.