State of Play revela nova fornada de jogos
O mais recente State of Play que a Sony levou a cabo na semana passada, desvendou muitos (e bons) novos títulos a caminho entre outras novidades. Venham conhecê-las...
Foi na semana passada que a Sony Playstation emitiu o mais recente State of Play, o evento através do qual a Sony e os seus parceiros levantam um pouco o véu sobre o que aí vem no futuro para as consolas Playstation.
As revelações foram bombásticas e como tal, podemos afirmar que os jogadores Playstation, não se sentirão defraudados com o futuro próximo.
- Kena: Scars of Kosmora: a sequela de Kena: Bridge of Spirits da Ember Lab mostrou imagens e anunciou que chegará ainda este ano.
- Marathon, o título multijogador da Bungie, confirma um fim de semana de teste aberto entre os próximos dias 26 de fevereiro e 02 de março. Estará disponível a 05 de março para a PlayStation 5 e PC.
- 4:Loop, o novo título do estúdio Bad Robots (criadores de Left 4 Dead), aprofunda os sistemas de jogo e confirma também uma beta fechada, disponível para inscrição neste link.
- Marvel Tōkon: Fighting Souls: a nova criação da Arc System Works anuncia que chegará a Playstation 5 e PC a 06/08, e incluirá 20 personagens no lançamento. Confirma também o modo episódio para cada personagem. Foram reveladas as edições Standard, Digital Deluxe e Ultimate, repletas de conteúdo.
- Kratos está de volta e em grande. Foi confirmado o desenvolvimento de God of War Trilogy Remake e já está disponível God of War: Sons of Sparta na PlayStation Store, uma prequela da trilogia original em 2D e pixel art, exclusiva para a PlayStation 5.
- SAROS, o jogo da Housemarque que estará disponível a 30 de abril, confirma a mecânica de recrudescimento do eclipse e os detalhes de personalização. Já disponível para reserva na PlayStation Store.
- A aclamada saga Ghost of Yōtei estreia na PlayStation 5 a 10 de março o modo multijogador: Ghost of Yōtei Legends.
- Death Stranding 2: On the Beach confirma o seu lançamento para PC a 19/03.
- Novidades para o PlayStation Plus:
- Marvel's Spider-Man 2 chegará ao catálogo a 17 de fevereiro.
- Tekken Dark Resurrection chegará ao catálogo de clássicos em março de 2026.
- Time Crisis chegará ao catálogo de clássicos em maio de 2026.
Outros anúncios em destaque:
- Resident Evil Requiem: a aguardada saga de terror mostrou novo gameplay para o seu próximo título.
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Solid Snake está de volta nesta nova coleção de remasters, que inclui Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker. Estará disponível a 27/08.
- Pragmata: o intrigante novo título espacial da Capcom confirma a data de lançamento para 24/04 com novo gameplay.
- Dead or Alive 6 Last Round: a lendária saga de luta regressa, com lançamento confirmado a 25/06. Também foi anunciada uma nova entrega da saga, com detalhes ainda por revelar.
- Control Resonant: o novo jogo da Remedy Entertainment, sequela de Control, que chega este ano, mostrou o sistema de combate em detalhe e algumas mecânicas novas.
- Crimson Moon: anunciado novo RPG de ação com ambientes góticos.
- Beast of Reincarnation: a nova criação da Game Freak destaca-se por combate em tempo real com toques por turnos, com data de lançamento confirmada para 04/08.
- Rayman: 30th Anniversary Edition: o querido Rayman regressa hoje numa edição que inclui cinco versões do Rayman original.
- Mina the Hollower: o novo título dos criadores de Shovel Knight confirma demo e disponibilidade na primavera deste ano.
- Neva: Prologue: confirmado DLC para o indie espanhol Neva, desenvolvido pela Nómada Studios, disponível a 19/02.
- Yakoh Shinobi Ops: anunciado novo título de sigilo táctico oriental que será lançado em 2027.
- Project Windless: novo título de ação hack & slash oriental, ainda em desenvolvimento inicial.
- Star Wars Galactic Racer: a nova entrega de Star Wars, centrada em corridas de vãs, mostra gameplay e será lançada em 2026.
- 007: First Light: novo trailer da história do aguardado título de 007, com data de lançamento para 27.05.
- Darwin's Paradox: novas imagens do título táctico da Konami protagonizado por um polvo, confirmando homenagem a Metal Gear Solid.
- Castlevania Belmont's Curse: a mítica saga regressa à Playstation 5 com um título sólido e fiel às suas origens, desenvolvido pela Motion Twin, criadores de Dead Cells, com lançamento ainda este ano.
- Silent Hill: Townfall: reveladas novas imagens da nova entrega desta reconhecida saga de terror, que será lançada em março deste ano.
- Rev.Noir: anunciado novo RPG da Konami.
- John Wick confirma a sua chegada à PlayStation 5 com Keanu Reeves à frente, desenvolvido pela Saber Interactive.
- Legacy of Kain: Defiance Remastered: a conhecida saga regressa com outro remaster, confirmado para PlayStation 5 a 03/03.
- Brigandine Abyss: novo JRPG de guerra fantástica anunciado para PlayStation 5, a chegar ainda este ano