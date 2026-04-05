I Know a Guy: Shady Life Simulator, um simulador à margem da Lei

Os Bunch’o’Nerds Studio lançaram recentemente o seu simulador "à margem da Lei", I Know a Guy: Shady Life Simulator. Um titulo que oferece uma simulação bastante peculiar e diferente daquelas a que estamos habituados. Venham conhecer o jogo.

I Know a Guy: Shady Life Simulator é um jogo que, pela sua temática, se apresenta como uma experiência diferente em relação ao que há no mercado. Desenvolvido pelos Bunch’o’Nerds Studio, trata-se de um jogo de simulação que acarreta alguma... "ilegalidade"... na sua jogabilidade e que já foi lançado no primeiro dia de abril, deste ano, para PC.

Em I Know a Guy: Shady Life Simulator, o jogador vive uma vida à margem da Lei, fruto de más escolhas e de agora estar a pagar por elas.

A história indica-nos como o nosso personagem teve o azar de acumular avultadas dividas a uma perigosa máfia local que agora... quer o retorno. É um ambiente de ameaça constante e só há uma saída. Esta perigosa organização não liga a avisar, nem permite desculpas. Apenas age, e age com energia!

Com efeito, eles acabam de sequestrar o nosso personagem e querem deixar uma mensagem bem clara: temos de pagar a dívida a trabalhar para eles, ou então...

Este é o pontapé de partida para I Know a Guy: Shady Life Simulator, onde temos de trabalhar disfarçadamente para a máfia para nos mantermos com pulsação.

Assim sendo, o jogador não tem outra saída senão de usar a sua pizzaria como fachada para uma série de "serviços" para a organização criminosa. Sob o calma e tranquilidade do nosso restaurante, teremos muitos clientes com pedidos muito especiais.

No decorrer da história, o jogador irá aceitar favores bastante suspeitos de clientes ainda mais suspeitos. Faça favores ilegais para NPCs, como limpar roupas ensanguentadas, encomendar itens da dark web, livrar-se de provas incriminatórias ou até queimar corpos no seu próprio forno. Cada trabalho vai aumentar o pagamento, mas também aumenta o risco e a própria atenção da polícia.

Nos entretantos, vai aprender a conhecer os moradores de Hobarey Town enquanto faz o trabalho sujo da máfia. Terá de aprender em quem confiar, a quem pode recorrer e quem deverá evitar.

À medida que o "negócio" progride, teremos a hipótese de ampliar a própria pizzaria. No entanto, essa melhoria nem sempre estará orientada para fazer pizzas afins, podendo as instalações serem melhoradas para assumir outros "serviços" e "produtos".

Talvez o jogador consiga liquidar as suas dívidas. Ou talvez consiga construir as ligações certas para algo além de apenas ganhar dinheiro.

I Know a Guy: Shady Life Simulator saiu no passado dia 1 de abril para PC.